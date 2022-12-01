大型读报活动将于11日举行 早报手机应用学习课 助读者轻松上网看时事

“陪你看报纸”项目2014年启动，义工团队由新闻工作者组成，每周都走入社区，与年长者分享前一周天下事。活动因疫情暂停两年多，本月起复办。

《联合早报》大型读报活动将开办早报手机应用小组学习课，分享使用手机应用的贴士，帮读者轻松上网了解时事。

公众可学习下载应用、阅读电子报和分享文章、利用新闻标签找文章、了解订户专属福利等操作。

《联合早报》的社区关怀项目“陪你看报纸”将于12月11日在勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）举办大型读报活动，同时为早报明年创刊100周年的庆祝活动掀开序幕。

读报活动上午10时开始

读报活动从上午10时开始举行，公众到时可参加现场的应用小组学习课，入场免费。

“陪你看报纸”项目2014年9月启动，义工团队由新闻工作者组成，每周都会走入社区，与年长者分享过去一周的天下事。义工团队后来拓展至新闻室以外的公众。读报活动因冠病疫情暂停两年多后，将从本月起复办。

除了大型读报活动，包括早报同事和公众在内的义工每周还将到达曼裕廊德教太和观乐龄服务中心，以及大巴窑公共图书馆，为读者解说新闻。

团队也善用早报的数码平台，以音频和视频等方式向公众呈现早报应用、网站和社交媒体上的精彩内容。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪将出席在勿洛心动大厦举办的活动，与新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲一起为公众读报，以轻松互动的方式讲解值得关注的新闻事件和时事课题。

培青学校和圣尼各拉女校的学生也会到场为公众读报，分享青少年关注的课题。

《联合早报》总编辑吴新迪说：“我们当初筹划‘陪你看报纸'，是希望发挥新闻团队的力量，带动年长者一起了解时事，让更多人享受阅读的乐趣。早报明年庆祝创刊100周年，我们以大型读报活动来启动一系列百年庆活动，这是我们回馈受众的独特方式。早报在积极转型和创新的同时，会继续扎根于社区，坚守新闻专业原则，为受众提供最好的新闻服务。”

可上网报名预约时段

想参加早报应用学习课的公众可上网报名预约时段。小组学习时长约20分钟，从上午11时20分开始，有不同时段供选择。

报名网址：https://zbsub.sph.com.sg/zbmobileclinic。欲知详情或需协助报名，请致电63191800或电邮zbocs@sph.com.sg。