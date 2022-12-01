“年轻时，我对美术很疯狂。如今是为兴趣而学，重拾搁置一段时间的手艺，活到老，学到老。”

一幅是英姿焕发的17岁脸孔，另一幅是如今被岁月磨平了棱角，增添了风霜的88岁面容，前后都是陈玉树的自画像。两幅画中，他的模样变化很大，不变的是热爱美术的初心。

自小喜爱绘画的陈玉树，1950年代初从金炎路的中正分校毕业后，报读南洋美专（南洋艺术学院前身）。

17岁的他憧憬有一天能像学校师长一样，留学法国专攻美术。他废寝忘食，一有空就练习画油画和人像画，人生的第一幅自画像就是照着镜子画出来。他也热衷摄影，会把画作拍下来，记录学习成果。

然而，父亲反对他当艺术家，他一年后休学，当起送货员兼推销员。几年后，他又报读新加坡艺术学院，白天工作，晚上学画。过了两年，公司派他到马来西亚工作，学习又得中断。“回来新加坡后，我到了成家立业的年龄，工作和家庭成了生活重心，也就没有继续学画了。”

陈玉树和太太育有两个女儿。后来，他驾起德士，足足11年，60多岁时退休。孩子们自立后，他放慢步伐，享受退休生活，没想过再学画。“直到几年前，太太过世了，我在家里无所事事，开始到附近的乐龄中心学书法，也开始打听到哪里可以学画。”

经朋友介绍，他今年中到义顺第436座组屋的触爱社会服务活跃乐龄中心，参与“我们的艺产”（Our Legacy）绘画项目。课程鼓励年长者发挥才艺，引导他们采用丙烯酸（acrylic）颜料，绘制娘惹糕粿等土生文化主题的画作。

重拾画笔，让陈玉树如鱼得水，乐此不疲。他近期又开始看着镜子画自画像。“年轻时，我对美术很疯狂。如今是为兴趣而学，重拾搁置一段时间的手艺，活到老，学到老。可能很多人像我一样，想做一些事，但错过机会，如今就要用剩余的人生去补回来，不要留遗憾。”

陈玉树的娘惹九层糕画作入选在义顺公共图书馆举办的“我们的艺产”画展。这个由触爱主办的画展，获得关怀艺术基金资助，以及西北社区发展理事会和国家艺术理事会支持，举办至12月19日。