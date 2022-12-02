公设辩护人办公室启用 更多低收入被告可获法律援助

需要刑事法律援助的本地居民，可上网或到服务中心提出申请，紧急案件将由公设辩护人代表，其余案件则由公设辩护人办公室与刑事法律援助计划分担。

附属律政部的公设辩护人办公室（Public Defender's Office）星期四（12月1日）投入运作。

随着办公室的成立，更多低收入被告可获得刑事法援。法援范围扩大至所有非死刑控罪，但乱丢垃圾和违例停车等排除在外。援助对象的家庭收入顶限也从此前的最低25个百分位，上调至35个百分位。