公设辩护人办公室启用 更多低收入被告可获法律援助

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来自 / 联合早报

文 /
黄贝盈

发布 / 2022年12月2日 5:00 AM

副总理兼财政部长黄循财（左二）与大法官梅达顺（左一）出席在国家法院大厦举办的公设辩护人办公室开幕式后，与新晋公设辩护人及相关法律界人士交流。（陈渊庄摄）
副总理兼财政部长黄循财（左二）与大法官梅达顺（左一）出席在国家法院大厦举办的公设辩护人办公室开幕式后，与新晋公设辩护人及相关法律界人士交流。（陈渊庄摄）

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需要刑事法律援助的本地居民，可上网或到服务中心提出申请，紧急案件将由公设辩护人代表，其余案件则由公设辩护人办公室与刑事法律援助计划分担。

附属律政部的公设辩护人办公室（Public Defender's Office）星期四（12月1日）投入运作。

随着办公室的成立，更多低收入被告可获得刑事法援。法援范围扩大至所有非死刑控罪，但乱丢垃圾和违例停车等排除在外。援助对象的家庭收入顶限也从此前的最低25个百分位，上调至35个百分位。

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