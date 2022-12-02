提高公众对刑事法援认识与扩大规模 是公设辩护人办公室首要任务

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来自 / 联合早报

文 /
黄贝盈

发布 / 2022年12月2日 5:00 AM

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一些低收入的被告人也许不知道自己可以寻求法律援助，公设辩护人办公室因此将致力于把触角伸向这些符合条件的群体。

首席公设辩护人黄国荣在公设辩护人办公室的开幕式上致辞时说，提高公众对刑事法律援助的认识是这个新办公室的首要任务之一。

他指出，此办公室的使命不仅是为被告人争取最恰当的法律结果，也要帮助他们应对生活中的其他问题，例如把面对财务、精神或成瘾问题者转介至有关机构。“我们希望提高他们在生活中取得成功的潜能，对他们的改造给予加持，并降低他们重犯的可能性。”

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