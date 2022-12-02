自去年4月推出商用车减排税务计划以来，政府至今发出超过6700份奖励金，以鼓励商用车主选用更节能的车。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆星期二（11月29日）回答议员林伟杰医生（三巴旺集选区）的口头询问时，公布这项数据。

根据商用车减排税务计划（Commercial Vehicle Emissions Scheme，简称CVES），当局会按照轻型商用车的减排表现决定给予奖励金或收取附加费。例如，减排表现最佳的A等级商用车，目前可享有3万元奖励金。