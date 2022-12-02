租房被骗1700元 女设局捉骗子

女郎网上看到男子刊登租房广告，付了1700元的押金和部分租金后，才发现是骗局，与另一苦主设局，报警捉人。

叶姓女苦主（27岁，文员）通知《新明日报》，她与丈夫在本地工作多年，住在后港一带，为了住得更舒适，因此想换更大的房间。她说，今年5月，在网上看到租房广告，见到位于后港8道第680座组屋有主人房出租，月租1000元，而且没有屋主同住。

“我们上门看房，当时是一名年轻男子招待，对方称屋子是父母的，但客房另有女租户。”

叶小姐看了房后感到满意，于5月13日通过PayNow付了1000元作为押金，并决定8月搬入。

“过了几天，对方一直要我付部分租金，无奈下，我同月21日再付700元。”

主人房照片不同起疑

事后，男子传了一张主人房照片给叶小姐，岂料与之前的房子不一样。“我心生怀疑，上网查询男子的电话号码，发现他竟另外登了广告。”

叶小姐说，担心有诈，她决定退租，对方不断拖延，甚至说钱已用来投资，但承诺年底前付清。

“7月的时候，我发现平台上有另一名女子分享经历，付了750元，却无法入住。我联络该名女子，发现她也有相同经历，我们于是决定一起设局，让女子的男友假装租客，上门看房后当场报警。”

她说，当时男子显得一脸慌张，经警方协调后承诺还钱。

与叶小姐一同设局的黄姓女苦主（23岁，护士）受询时透露，男子8月时已归还750元。但叶小姐，至今则分文未获。

男子已被控

根据《新明日报》取得的控状，被告李建皓（译音，32岁）于今年8月29日被控，指他在后港8道第680座组屋欺骗一名男子，让男子相信被告将单位出租，支付了一个月的押金共2500元。

根据刑事法典第420节条文，诈骗罪名一旦成立，可面临长达10年监禁和罚款。

完整报道，请翻阅2022年12月2日的《新明日报》。