“字述一年2022”投选结束 年度汉字12月7日音乐会揭晓！

经过19天投选，今年的“字述一年2022”投选活动12月2日结束。

你的选择，会不会当选今年的年度汉字呢？你会不会是抽奖幸运儿？

想知道答案，请锁定下周三线上线下同步进行的年度汉字揭晓活动！

“字述一年”揭晓活动将于12月7日（星期三）中午12时，于大华银行大厦中庭举行。

届时，《联合早报》携手鼎艺团，以午餐音乐会的形式，为观众揭晓当选汉字。

乐手们将现场演奏10个入围汉字的代表曲目，让观众在悠扬的乐曲中，一同回顾这一年令人印象深刻的新闻事件，细细品味音符的意境。欢迎你到现场与我们共同见证！

公众也可通过zaobao.sg、《联合早报》脸书和早报YouTube频道观看直播。

早报注册用户和订户若参与投选，可赢取总值8000元丰富奖品，包括Ascott Star Rewards服务公寓住宿积分、凯德购物商场电子礼券、大众书局礼券及Epitex电子礼品卡。

《联合早报》自2011年起，举办“字述一年”年度汉字投选活动，邀请读者一同回顾和总结一年大小事。今年入围的10个汉字是：韧、荡、乱、战、未、危、涨、启、勇、生。

点击这里，观看《联合早报》与鼎艺团合作拍摄的10支推介视频。

本年度的“字述一年”是由《联合早报》和凯德集团联合呈献、音乐会由秋斋艺术基金赞助和鼎艺团支持。场地赞助是大华银行和四川豆花饭庄、支持伙伴是Epitex和大众书局。