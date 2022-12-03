设计融合裕廊湖花园景观 新科学中心预计2027年落成

坐落于裕廊湖区的新科学中心预计2027年建成，新建筑的设计会和裕廊湖花园绿意盎然的自然景观结合。它也将增设更大的儿童展厅、观星天文台，以及户外活动广场等设施，成为人们探索科学、技术、工程和数学领域等知识的一站式中心。

教育部长陈振声星期五（12月2日）为新加坡科学中心（Science Centre Singapore）的“UNTAME：夜空节日”活动主持开幕仪式时，透露中心的进展和设计。他说，新科学中心的设计方案正进行最后修改，建设工程预计明年动工。

由Architects 61和Zaha Hadid建筑事务所合作设计的新科学中心，将建在裕华园地铁站旁边的空地，距离现址两公里。中心由相互连接的五个长方形区块组成，宛如漂浮在公园和湖面上，为访客带来独特的视觉效果。访客也能透过建筑内的巨大玻璃窗，欣赏裕廊湖的景色。

新科学中心将有更多室内和户外学习空间，让孩童参与手作活动。对天文学感兴趣者，日后也能到崭新的天文台参加观星活动。

为了吸引公众参加科学、技术、工程和数学（STEM）活动，中心将兴建一个户外活动广场，并计划延长开放时间，为成人访客提供更多夜间展览等活动。中心也新设创客空间，供创客和公众动手设计和测试产品原型。

此外，中心的设计和建设融入可持续发展元素，如采纳绿色科技和智能建筑管理系统，减少能源消耗。

陈振声：新科学中心进一步推动STEM领域在本地发展

陈振声说，老少皆宜的新科学中心有助进一步推动STEM领域在本地的发展，培养人们的探索和创新精神。

“未来几年，我们的这些计划将随着科学与技术的发展，不断更新，科学中心的团队也会与不同的兴趣小组和利益相关者接洽，共同为中心提供点子……新科学中心应该准备好迎接新一代的访客，并继续作为科学与技术发展的明灯。”

科学中心馆长林直明副教授受访时说，除了推出面向孩童的活动，新科学中心也会让成年访客通过动手做实验和参加工作坊等，从实践中学习，培养对科学的好奇心。