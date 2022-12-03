出勤时为失火轿车灭火 巴士车长获颁公共交通金牌奖

路上遇轿车突发着火，巴士车长当机立断，带着灭火器前往救援，避免火势蔓延引发严重意外。

新捷运13号巴士的车长姜波（57岁）五个月前在巴耶利峇新加坡邮政中心附近的路段驾驶巴士时，看见一辆轿车停在路中间，便准备绕道而行。然而，轿车司机将冒烟的车盖打开后，姜波发现里面的机械零件竟然在开始燃烧，于是急忙把巴士停在路旁，拿起灭火器赶往协助轿车司机灭火。

姜波果断且勇敢的行为让他成为今年公共交通金牌奖优秀奖的得主之一。

为表扬公共交通员工的善心与卓越服务，新加坡行善运动理事会星期五（12月2日）举办第23届公共交通金牌奖，由交通部长易华仁担任颁奖嘉宾。

今年有632名交通员工荣获奖项，为历来最多，另外还有27名表现格外亮眼的员工获颁公共交通金牌奖优秀奖。

对于获得优秀奖，姜波表示非常意外，他认为换作别的司机遇到这种情况也会立刻帮忙，自己在那个情况下并没有想太多，只是刚好巴士上配有灭火器，才能及时伸出援手。他也感谢当时也停下帮忙的送餐员，和他一起阻止意外发生。

另一名优秀奖得主是康福德士司机陈玉山（54岁）。他喜欢跟乘客分享自己帮助弱势群体的故事，不少乘客都被他的善心所触动，其中一名乘客因此捐出120包米，他再免费将这些米从武吉巴督运送到友诺士的老人院。

“通常遇到坐轮椅的年长者时，我不会收取他们的车费，平时如果遇到一些车祸或者意外，我也会去帮忙，但是会先询问乘客的意愿。”

此外，陈玉山在工作之余也和朋友成立了一个超过100人的义工团队，帮助各个社区的老人，例如为一些家境不好的老人赞助食物，遇到需要医疗床或尿片的老人，他们会帮忙宣传筹款，或是寻找一些逝者家人捐出来的物品转交给他们。

易华仁在肯定得奖者的表现时说，公共交通十分贴近公众的日常，从巴士车长的一句“早上好”，到确保列车通畅运行的地铁站员工，我们每天都会遇到很多交通工作者。新加坡之所以拥有安全可靠及便捷的交通系统，离不开基础设施，更离不开这群敬业且有爱心与责任感的员工。