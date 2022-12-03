11年后才被揭发 游泳教练性侵男生四年被判监罚款

性侵九岁学生长达四年，11年后才被揭发，游泳教练星期五（12月2日）被判入狱18年11个月以及鞭刑21下。

被告陈金成（译音，49岁）面对20项性侵及非礼等罪名。

今年20岁的受害男生去年报案，透露他多年前被游泳教练性侵。受害男生说，他多年来不敢告诉任何人，担心会被人歧视，也不想让家人伤心。若不是他的人生导师劝他报案，他或许会将事情永藏心底。

受害男生是在九岁开始上游泳课。母亲每周都会缴数十元的学费给被告。

被告非常“关照”男生，时常都会免费给他补课，事后都会带男生到厕所冲凉，久而久之还会“帮”男生冲凉。

两人越来越“亲近”，被告经常课外带男生出游，男生也会不时到被告家玩游戏。男生父母早年离婚，男生因此非常渴望年长男子的关爱，母亲也一直以为被告只是以师长的身份特别疼爱孩子。

不过，被告却背弃两人的信任，经常非礼及猥亵男生，有时在车上，有时在游泳池的厕所。

某天，男生到被告家玩游戏机，被告还将男生灌醉，趁他昏睡时性侵。

男生是在小六上性教育课时才明白被告对他做了些什么。然而，男生只告诉母亲他不想要再上游泳课，并没说出实情。为了说服母亲让他停课，男生还撒谎，称被告乱骂他等等。

母亲最终答应让男生不再上游泳课，被告得知消息后不断尝试联络男生，但男生始终没有回复，两人再也没有接触，直到男生多年后报案。

完整报道，请翻阅2022年12月3日的《新明日报》。