树倒不朽成方舟 承载林地永续梦

大树轰隆倒下，但此树不朽，可雕也；后成了“亚历山大迷失的方舟”。

进入亚历山大林地（Alexandra Woodland）探索，会发现一个由大树躯干制成的甲板。根据《亚历山大林地——铁道走廊的天堂》（Alexandra Woodland - Haven Along the Rail Corridor）一书的形容，2019年某日，亚历山大林地附近的居民听到大树倒下的声响，众人相互合作，从林地找来更多素材，经过细心切割和打磨，最终把这艘方舟建起。