支持特需群体 逾2000人齐开跑

为促进公众对有特殊需要群体，包括智障、体障、视障及听障人士的理解与包容，超过2000名公众及特需者星期六（12月3日）下午在新加坡赛马场一起跑步，通过运动展现对特需群体的支持。
由合作社组织Runninghour主办、一年一度的“Run For Inclusion”活动，去年因疫情取消了实体赛，迈入第八届的活动今年恢复实体赛程，并获得371名特需者参与骑脚踏车、跑步和步行项目。
字体大小:
为促进公众对有特殊需要群体，包括智障、体障、视障及听障人士的理解与包容，超过2000名公众及特需者星期六（12月3日）下午在新加坡赛马场一起跑步，通过运动展现对特需群体的支持。
由合作社组织Runninghour主办、一年一度的“Run For Inclusion”活动，去年因疫情取消了实体赛，迈入第八届的活动今年恢复实体赛程，并获得371名特需者参与骑脚踏车、跑步和步行项目。
习近平：奥密克戎变异株弱化 为中国放宽防疫开路
排队过界爆冲突 菜饭嫂掴食客
林俊杰恩师进加护病房换肝 妻吁亲友祷告集气
两母战完儿女对决 大S“嫁入豪门真是稳赔” 遭汪火速还击
【视频】国际赛事再误播国歌 港运动员“T”字手势叫停