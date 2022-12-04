支持特需群体 逾2000人齐开跑

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年12月4日 5:00 AM

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为促进公众对有特殊需要群体，包括智障、体障、视障及听障人士的理解与包容，超过2000名公众及特需者星期六（12月3日）下午在新加坡赛马场一起跑步，通过运动展现对特需群体的支持。

由合作社组织Runninghour主办、一年一度的“Run For Inclusion”活动，去年因疫情取消了实体赛，迈入第八届的活动今年恢复实体赛程，并获得371名特需者参与骑脚踏车、跑步和步行项目。

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