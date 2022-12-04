全岛设立10个装置 介绍独特邻里文化

邻里中心有水獭出没，吃红豆冰还买日常用品？配合邻里节，全岛设立10个装置，通过可爱的卡通水獭介绍独特邻里点滴。公众上载创意合照，还能赢取奖品。

去年首办获得良好反应，第二届邻里节今年围绕“庆祝、购物、吃喝、玩乐”四大主题在全岛邻里举办一系列活动。为吸引不同世代的公众光顾邻里，邻里节推出新潮有趣、资讯丰富的活动，其中包括“邻里的艺术创想”（Art Attack in the Heartlands）拍照挑战。