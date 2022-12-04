活鸡货少成本涨 摊贩收入受影响

来自 / 新明日报

文 /
陈玉能

发布 / 2022年12月4日 2:50 PM

一些鲜鸡摊贩从供应商取得的鸡只数量仍未回到马国出口禁令前水平。（档案照）
一些鲜鸡摊贩从供应商取得的鸡只数量仍未回到马国出口禁令前水平。（档案照）

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马国活鸡出口恢复七周但目前仍只允许50%的鸡只来到我国，部分摊贩收入受影响，当地禽畜总会指出，预计一两周之内马国政府将决定是否全面恢复。

马来西亚今年6月为应付国内市场鲜鸡供不应求的情况禁止活鸡出口，直到10月11日才解除一般肉鸡出口的禁令，首阶段可恢复50%的出口量，也就是从禁令前每个月出口360万只到我国减至180万只。

摊贩卓彼得（52岁）告诉《海峡时报星期刊》，以前每公斤肉鸡的进货价约4.50元，但现在要6.80元，尽管成本上涨超过两元但他价格调整仅从6元涨至8元，每公斤利润从以前的1.50元降至1.20元。加上鸡只出口量未全面恢复，他拿到的货少了，收入也自然受影响。

“很多老人家没吃那么多，也很难负担现在的价格，所以有一些就比较少来了。如果我再起价，他们可能就完全不来了。”

另一名在武吉知马巴刹的鸡肉摊贩也说道，很多人因为禁令已习惯少吃鸡，所以销量跟着受影响。

其祥食品集团业务发展主管沈宝源受访时指出，公司目前的进口量自解禁后维持在禁令前的一半左右。永续发展与环境部长傅海燕日前书面回复议员询问时说，我国整体的鸡只供应稳定，食品局也开放更多鸡肉来源如印尼，部长并未提供更多详细数据。

完整报道，请翻阅2022年12月4日的《新明日报》。

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