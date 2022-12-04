活鸡货少成本涨 摊贩收入受影响

马国活鸡出口恢复七周但目前仍只允许50%的鸡只来到我国，部分摊贩收入受影响，当地禽畜总会指出，预计一两周之内马国政府将决定是否全面恢复。

马来西亚今年6月为应付国内市场鲜鸡供不应求的情况禁止活鸡出口，直到10月11日才解除一般肉鸡出口的禁令，首阶段可恢复50%的出口量，也就是从禁令前每个月出口360万只到我国减至180万只。

摊贩卓彼得（52岁）告诉《海峡时报星期刊》，以前每公斤肉鸡的进货价约4.50元，但现在要6.80元，尽管成本上涨超过两元但他价格调整仅从6元涨至8元，每公斤利润从以前的1.50元降至1.20元。加上鸡只出口量未全面恢复，他拿到的货少了，收入也自然受影响。

“很多老人家没吃那么多，也很难负担现在的价格，所以有一些就比较少来了。如果我再起价，他们可能就完全不来了。”

另一名在武吉知马巴刹的鸡肉摊贩也说道，很多人因为禁令已习惯少吃鸡，所以销量跟着受影响。

其祥食品集团业务发展主管沈宝源受访时指出，公司目前的进口量自解禁后维持在禁令前的一半左右。永续发展与环境部长傅海燕日前书面回复议员询问时说，我国整体的鸡只供应稳定，食品局也开放更多鸡肉来源如印尼，部长并未提供更多详细数据。

完整报道，请翻阅2022年12月4日的《新明日报》。