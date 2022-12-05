支持美战略再平衡和参与亚太事务 黄永宏吁美加强与亚洲经济联系

来自 / 联合早报

文 /
王康威

发布 / 2022年12月5日 5:00 AM

国防部长黄永宏医生（台上左二）到美国出席第九届里根国防论坛时，重申新美两国长久的国防关系和新加坡支持美国战略再平衡和参与亚太地区事务，但呼吁美国加强与亚洲的经济联系。（国防部提供）
国防部长黄永宏医生（台上左二）到美国出席第九届里根国防论坛时，重申新美两国长久的国防关系和新加坡支持美国战略再平衡和参与亚太地区事务，但呼吁美国加强与亚洲的经济联系。（国防部提供）

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黄永宏指出，正当亚洲国家在签署由中国主导、贸易额达26万亿美元（约35万亿新元）的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）之际，美国却退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），让各界认为美国反对多边主义。

美国在亚太地区的军事力量确保区域稳定，新加坡支持美国战略再平衡和持续参与亚太地区事务，但也呼吁美国加强与亚洲的经济联系。

国防部长黄永宏医生12月2日至4日，到美国加利福尼亚州西米谷（Simi Valley）出席第九届里根国防论坛（Reagan National Defense Forum）。他在主题为“我们的战略优势：与盟国和伙伴的合作”的专家讨论会上，重申新美两国良好长久的防务关系，并作出上述呼吁。

黄永宏指出，虽然新加坡支持美国战略再平衡和参与亚太地区事务，但是正当亚洲国家在签署由中国主导的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）之际，美国却退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），让各界认为美国反对多边主义。

对几乎所有亚洲国家来说 要与中国经济脱钩很难

他说：“我认为，美国作为一股稳定力量，在亚洲增强军事力量是出自正义（virtuous），这是一件好事，我们也会支持。我们认为美国可以做得更多的是，像过去一样建立一个经济框架，如潮水般托起所有小船……”

对几乎所有亚洲国家来说，中国是最大的贸易伙伴国，因此要做到经济脱钩是很困难的。

黄永宏说：“以气候变化甚至简单的电池组件问题为例，所需要的珍贵金属只能在几个国家找到，需要包括中国在内国家的合作来应对其中的许多问题。”

不少亚洲企业都采纳了“中国加”战略，由于不能忽视中国的庞大市场，因此在中国建造。与此同时，也外加一个或两个国家，如越南、马来西亚或泰国。

出席讨论的还有美国参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）、芬兰国防部长凯科宁（Antti Kaikkonen）、帕兰提尔科技公司（Palantir Technologies）联合创办人和首席执行官卡尔普（Alexander Karp），以及美国南方司令部指挥官理查森（Laura Richardson）。

黄永宏也同美国空军部长肯德尔（Frank Kendall）、印太司令部指挥官阿奎利诺（John Aquilino）、国家安全局局长兼网络司令部指挥官保罗·仲宗根（Paul Nakasone）和前防长埃斯珀举行双边会议。他也会见了前防长帕内塔以及参议院和众议院军事委员会成员。

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