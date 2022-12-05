支持美战略再平衡和参与亚太事务 黄永宏吁美加强与亚洲经济联系

黄永宏指出，正当亚洲国家在签署由中国主导、贸易额达26万亿美元（约35万亿新元）的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）之际，美国却退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），让各界认为美国反对多边主义。

美国在亚太地区的军事力量确保区域稳定，新加坡支持美国战略再平衡和持续参与亚太地区事务，但也呼吁美国加强与亚洲的经济联系。

国防部长黄永宏医生12月2日至4日，到美国加利福尼亚州西米谷（Simi Valley）出席第九届里根国防论坛（Reagan National Defense Forum）。他在主题为“我们的战略优势：与盟国和伙伴的合作”的专家讨论会上，重申新美两国良好长久的防务关系，并作出上述呼吁。

黄永宏指出，虽然新加坡支持美国战略再平衡和参与亚太地区事务，但是正当亚洲国家在签署由中国主导的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）之际，美国却退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），让各界认为美国反对多边主义。

对几乎所有亚洲国家来说 要与中国经济脱钩很难

他说：“我认为，美国作为一股稳定力量，在亚洲增强军事力量是出自正义（virtuous），这是一件好事，我们也会支持。我们认为美国可以做得更多的是，像过去一样建立一个经济框架，如潮水般托起所有小船……”

对几乎所有亚洲国家来说，中国是最大的贸易伙伴国，因此要做到经济脱钩是很困难的。

黄永宏说：“以气候变化甚至简单的电池组件问题为例，所需要的珍贵金属只能在几个国家找到，需要包括中国在内国家的合作来应对其中的许多问题。”

不少亚洲企业都采纳了“中国加”战略，由于不能忽视中国的庞大市场，因此在中国建造。与此同时，也外加一个或两个国家，如越南、马来西亚或泰国。

出席讨论的还有美国参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）、芬兰国防部长凯科宁（Antti Kaikkonen）、帕兰提尔科技公司（Palantir Technologies）联合创办人和首席执行官卡尔普（Alexander Karp），以及美国南方司令部指挥官理查森（Laura Richardson）。

黄永宏也同美国空军部长肯德尔（Frank Kendall）、印太司令部指挥官阿奎利诺（John Aquilino）、国家安全局局长兼网络司令部指挥官保罗·仲宗根（Paul Nakasone）和前防长埃斯珀举行双边会议。他也会见了前防长帕内塔以及参议院和众议院军事委员会成员。