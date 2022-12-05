购买预购组屋 35岁以下低收入者获近五万元购屋津贴

收入最低五分之一的家庭中，购买预购和转售组屋时，至少一半支付每月房贷不须掏现款，只用公积金。每个月会动用到的公积金中位数额分别是800元和1100元。

35岁以下、家庭收入属于最低五分之一水平的买家在购买预购组屋时，平均获得4万8700元的购屋津贴。他们在购买转售组屋时，则平均获得10万零300元的津贴。这些家庭中，至少一半支付每月房贷不须掏现款，只用公积金。

国家发展部长李智陞星期三（11月30日）书面答复新加坡前进党非选区议员梁文辉询问时，提供有关低收入家庭购屋津贴额的数据。至于家庭收入属于中位数的买家，购买预购和转售组屋时，分别平均获得了3万6200元和7万4500元的津贴。

上述家庭都是今年完成交易的首次购屋者。他们可申请的津贴包括家庭购屋津贴、近居购屋津贴，以及额外安居津贴。

最低五分之一收入水平的家庭在购买预购组屋时，可向建屋发展局申请最多51万3600元的贷款；购买转售组屋则可获得最多46万8000元的贷款。家庭收入中位数者，购买预购和转售组屋时则可分别向当局申请最多55万8700元和53万8200元的贷款。

数据也显示，扣除津贴和贷款后，这些中低收入家庭购买预购组屋时余款中位数是零。购买转售组屋的话，须用现金支付的中位数余款则是5000元。

这些中低收入家庭中，至少一半的每月房贷现金部分是零，只须用公积金支付月供。

收入最低五分之一的家庭中，购买预购和转售组屋时，每个月会动用到的公积金中位数额分别是800元和1100元。中位数家庭方面，每月则须分别动用1200元和1700元。

议员穆仁理（武吉巴督区）则询问，购买预购组屋后，如果婚姻被判无效并偿还之前获得的房屋津贴和利息，之后再申请其他预购组屋项目时，是否会被视为第二次申请者。

李智陞在11月28日书面答复时说，首次拥屋的夫妻，若婚姻之后被判无效，就意味着他们不再符合获得津贴的条件，因此必须将津贴还给建屋局。

他们也可能得根据当下的赔偿价，将组屋单位归还给政府。不过，他们会被视为没有拿过津贴，因此两人下次分别购买组屋时，将视为首次购屋者。他也说，打算或已经取消婚约的组屋申请者，可向建屋局寻求援助。

每四名转售组屋买家 一人付现金溢价

另一方面，李智陞书面答复议员蔡庆威（盛港集选区）有关现金溢价（Cash-Over-Valuation）的询问时说，截至10月，今年购买转售组屋的买家中，每四人就有一人支付现金溢价。这比2020年的每五人中就有一人支付的比例还要高，但同去年情况（每三人中有一人）相比，已有所改善。

现金溢价是市场估价与转售价之间的差价，买家只能以现金支付。李智陞指出，大部分买家没有支付任何现金溢价。至于买家为各市镇房屋类型支付的现金溢价，第25百分比以及中位数的价位都是零元，第75百分比价位则介于5000元至3万8000元。