身为哺乳母亲支援团副团长，赵依玲希望和妈妈们分享经验并给予支援。

赵依玲育有四名年龄介于三岁至14岁的孩子，她2008年首度当妈妈时，年仅26岁，她一心想要哺乳，却发现身边很少有同年龄层的亲友可以分享经验。这名积极的新手妈妈遂向网上取经，加入美国线上育儿社群，获取许多资讯，顺利哺乳长女至四岁。

有了首胎成功的经验，现年40岁的赵依玲成为坚定的母乳喂养支持者，孩子们陆续出世，她的哺乳和育儿知识也越加丰富。2015年，她加入哺乳母亲支援团（Breastfeeding Mothers’Support Group，简称BMSG），希望通过个人经验分享和给予支援，陪伴本地妈妈们走过哺乳路。

目前是哺乳母亲支援团副团长的赵依玲说，母乳喂养不能单靠一人之力，除了须在怀孕期间就开始准备，掌握正确的知识，拥有一个支持哺乳的大环境也非常重要。

她说：“和10年前相比，本地的哺乳环境已显著改善，但还有进步的空间，有调查显示，职业妇女想要哺乳，但上司和同事不够体谅，一些公司没有合适的空间让妈妈们挤奶，又或者工作忙碌令她们无法定时去挤奶。”

数年前辞去营销顾问一职，转当全职妈妈的赵依玲点出，尽管哺乳路上会面对一些挑战，但只要坚持和获得适当支援，多数问题是可以克服的。

这名母亲也想要打破一些迷思，例如外界广传哺乳妈妈不能吃辛辣食物或喝冷饮等。

“其实，说哺乳妈妈不能染发或吃特定食物都是错误信息。我们也常接获新手妈妈疑问，说不确定新生儿是否获得足够的母乳，想要添加奶粉，一般我们会建议可以随时母乳喂养，不用规定哺乳时间。”