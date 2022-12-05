天花板剥落碎片四溅 阿嬷吓坏不敢上厕所

厕所天花板剥落，碎片四溅，七旬老妇怕得不敢上厕所。

邱喜月（73岁，退休人士）住在海格路（Haig Road）第4座组屋的一个四楼单位，她告诉记者，11月26日凌晨4时半醒来上厕所时，赫然发现厕所地上满是碎片，十分吓人。

据记者观察，天花板有近45公分大小的面积剥落，石灰碎片洒落一地。

“去年12月底，天花板剥落处旁的水管上方出现裂缝，由于是楼上邻居装修地板时造成，我找了他们后，就帮我修补了。”

然而，她说今年9月那块修补处发黄，厕所里的电灯上方也突然开始滴水。

“我再去找对方时，楼上邻居说已经为我们补过天花板，所以不会再负责了。”她怀疑，这次天花板剥落或是因为补的地方没有做好防水，从而影响到周边的石灰剥落。

“我家有两个厕所，另一个厕所当初也补过，不知会不会也突然剥落。”

她忧心道，家里只有自己与行动不便还患有心脏病的七旬丈夫，现在很害怕上厕所，担心天花板随时剥落砸到人。

记者上楼询问时，邻居表示，前两个星期已有当局官员上门查看当时天花板漏水的原因，但并未检测出是修补时出现问题。

“我们之前已经替她补过，已经过了九个月，现在又再提，当局也说不是修补出错，所以我们不会负责。”

完整报道，请翻阅2022年12月5日的《新明日报》。