原材料运输费走高 一次性打包容器收费或涨至五角钱

俄乌战争未停，原材料和运输费走高，小贩使用的一次性打包容器成本上涨15%，有摊贩无奈说若要回本，或得将容器收费从两角钱起到三角钱。

通胀之下百物涨，这也包括餐饮业随处可见的一次性塑料打包容器。《新明日报》记者星期天（12月4日）下午走访杨厝港和大巴窑一带的小贩中心及咖啡店，发现普通大小的塑料盒多数摊位收费两至三角钱，也有者收取五角钱。

位于宏茂桥4道628座熟食中心的煮炒摊位，每月要花费140元购入打包盒，目前每个盒子收取两角钱打包费。员工丽莎（48岁）告诉记者：“打包盒的成本一直在起，我们需要从之前的两毛一个起到三毛钱，才能回本。”

受访水粿摊位的员工则说，因为打包时辣椒和菜脯是分开放，所以每次需要两个盒子。“两三个月前，我们的打包费从三角钱起到五角钱，虽有顾客不满，但我们也实在没办法。”

宏茂桥628小贩联谊会总务黄明恩告诉《新明日报》，今年来他肉脞面档口买入的圆形塑料盒进价起了约9%，一箱500个从去年的70元涨到76元上下。

“不过由于原料和员工成本都涨了约15%，这个小贩中心52摊的食物全数都起价，而打包费则会维持在两角至三角钱，因为食物起价已经涵盖了打包盒增加的成本。”

位于大巴窑1巷咖啡店的煮炒摊则透露，档口每个月花在打包盒的成本接近2000元。“虽然具体起价幅度不便透露，但一路来打包盒的成本一直在涨，不过目前一直是我们自己承受，没有转嫁给顾客。”

每个星期有四五天都要打包食物的李姓受访者说，他可以接受为打包盒多花两角至五角钱，约是食物价格的10%。“除非打包费太高，比如超过一元，我可能会考虑自带饭盒打包。”

完整报道，请翻阅2022年12月5日的《新明日报》。