工教局商业高级证书课程 加入客户关系管理等内容

工艺教育学院将把客户关系管理加入三年制的商业高级国家工教局证书（Higher Nitec）课程，新的课程将包含用户体验设计、系统安全等内容，让学生更好地掌握相关技能，以应对实际的行业需求。

西区工教院院长萧翠云星期一（12月5日）在工教院与云端软件公司Salesforce签署合作备忘录的仪式中做出上述宣布。

可考取Salesforce

管理员开发员等认证

萧翠云说，工教院将与Salesforce在2018年的备忘录基础上深化合作，共同制定客户关系管理课程，并推出导师计划，让学生能有向专家学习的机会。

她说：“这个导师计划旨在发展学生的软技能，并且加强学生对客户关系管理的知识储备。工教院三个校区每年共约60名学生能从中受益。”

此外，工教院学生还可通过考试，取得Salesforce管理员、开发员等认证以丰富他们的履历，帮助他们更好地在相关领域求职或深造。

未来五年内预计有至少7500名工教院学生能通过客户关系管理课程强化自身软技能储备，进而取得相关证书。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪出席并见证了备忘录签署仪式。他说：“数码化是全球的大趋势之一，数码经济的大环境会给工教院和理工学院的学生带来很多宝贵的机会。在这个日新月异的数码化时代里，我希望雇主们不要过于注重一个人的学历和文凭，也要注重他们本身的技能和不断掌握新技能的上进精神。”

工教院会计学2020年度毕业生洪秀雯（21岁）曾修读客户管理课程，并在假期报名参与Salesforce为期五天的强化培训课程。目前在南洋理工学院修读商业管理文凭的她说：“我在客户关系管理等领域学到的新技能对我现在的学习很有帮助，促使我报读了现在的专业，我相信加上目前正在学习的服务管理、活动管理的知识，这已让我为未来的工作做好准备。”