调查：六成企业高管会把 一次性密码发给友人或同事

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来自 / 联合早报

文 /
林慧敏

发布 / 2022年12月6日 5:00 AM

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冒充友人进行网络诈骗的案件层出不穷，一项本地调查显示，超过六成的受访企业高管愿意把自己收到的一次性密码，通过电邮或通讯应用发给自己的朋友或同事。

根据网络安全公司Proofpoint针对600名本地上班族的调查，每四名受访上班族中，就有一人会使用电邮或通讯应用，把一次性密码（OTP）发给朋友及熟人。这意味着，诈骗者若假冒对方友人，有约25%的机会可成功获取一次性密码并入侵网络。

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