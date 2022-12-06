惹兰布罗工业大火酿一死二伤 优联旗下公司与董事判罚款

四起致命工业意外案件，日前在国家法院下判。人力部在文告中强调，雇主和高级管理层有责任落实安全作业程序，职员则有义务遵守措施并举报不安全的工作程序，业主也须确保工作场所安全。

四起发生在2018年至2021年的致命工业意外案件，日前在国家法院下判，涉案的公司、董事和职员因未确保工作场所安全，各面对法律制裁。

这包括当年引起高度关注、酿一死二伤的惹兰布罗工业大火，优联能源集团旗下的Summit Gas Systems，以及董事为此认罪，分别被判罚款27万元和5万元。

这场大火发生在2019年6月21日，案件于上星期三（11月30日）过堂，公司与董事张淑芬（46岁）各承认抵触工作场所安全和卫生法令的罪状。

根据人力部文告，死者魏小勇（43岁）当时与两名同事在工厂工作，他负责为气筒装上配件。其中一个气筒突然倒下，意外碰撞液化石油气输送管，导致石油气外漏，继而燃烧。魏小勇因烧伤丧命，另两人则送院治疗。

调查显示，公司和董事未管控工作场所的各种风险、确保紧急逃生道路没有阻碍、设置紧急停工按钮，以及为员工提供防火衣物，因而触法。

机器飞坠技工重伤身亡

卡车司机判监五个月

第二起案件发生在2018年10月某日。来自Ban Keong Transport Co的卡车司机何曼光（67岁）将吊运高空作业平台（boom lift）吊到卡车上时误判机器重量，结果机器坠落，割伤一名技工的颈项，导致他重伤身亡。何曼光上星期二（11月29日）被判坐牢五个月。

文告提及的另两起案件，一起发生在2019年1月某日，菜市路某组屋的电梯在维修时突然急坠，导致电梯内的28岁孟加拉籍客工头部重创不治。雇主TC Builder & Machinery的董事刘添财（65岁）被判罚款12万5000元。

另一起发生在2021年2月。本茱鲁路（Penjuru Road）工地的主要出入口被卡车堵着，客工只能通过两个集装箱之间的缝隙进出工地，某天，其中一个集装箱移动，导致走入缝隙的客工被夹死。工地业主Mass Engineering的董事贾如比亚（50岁）被判罚款11万元。

人力部在文告中强调，雇主和高级管理层有责任落实安全作业程序，职员则有义务遵守措施并举报不安全的工作程序，业主也须确保工作场所安全。这四起事故凸显了走捷径、缺乏安全作业程序和风险评估令人担忧的现象，若公司、高级管理层或职员不遵守安全措施，可能导致致命后果。若被发现触法，当局将对其严厉处置。（部分人名译音）