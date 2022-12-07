公共部门绩效检讨报告：虽受疫情冲击 过去五年我国年均复合增长率达2%

报告提到，由于冠病疫情严重扰乱全球经济活动，对企业和生计产生巨大影响，我国经济2020年萎缩了4.1%，是独立以来最严重的全年经济衰退。不过，全球经济在2021年从冠病导致的萎缩中强劲回弹，新加坡的强大经济基础和与世界的广泛联系，为我国度过2020年的风暴提供了稳定力量。

新加坡经济前年因冠病疫情萎缩4.1%，但去年强力回弹7.6%，使得过去五年的实际国内生产总值年均复合增长率还能达到2%。

财政部星期二（12月6日）公布两年一度的《新加坡公共部门绩效检讨》报告（Singapore Public Sector Outcomes Review，简称SPOR），评估公共部门在经济与就业、公共卫生、住屋与交通、环境，以及社会安全网等方面的表现。

报告提到，由于冠病疫情严重扰乱全球经济活动，对企业和人们的生计产生巨大影响，我国经济2020年萎缩了4.1%，是独立以来最严重的全年经济衰退。

不过，全球经济在2021年从冠病导致的萎缩中强劲回弹。财政部在报告中说：“新加坡的强大经济基础和与世界的广泛联系，为我国度过2020年的风暴提供了稳定力量。”

我国经济去年增长了7.6%，主要由制造业、金融与保险业，以及批发贸易领域驱动。这使得2017年至2021年之间的实际国内生产总值年均复合增长率达到2.0%。

根据2020年公布的上一份SPOR报告，这低于2014年至2019年之间的实际国内生产总值年均复合增长率，也就是2.9%。

实际收入中位数 前年下降后去年有所增长

至于接下来的经济展望，由于全球多数主要经济体的增长预料放缓，造成外部需求进一步减弱，贸工部今年11月发布第三季经济调查报告时，将今年的经济增长预测从3%至4%，收窄至大约3.5%，并预测明年将增长0.5%至2.5%。

以每小时实际增值计算的劳动生产力去年也增长5.2%。此外，居民就业率强劲增长，去年的总就业人数增加1.1%（4万零200人），失业率则下降。

然而，通货膨胀率随着经济复苏而上升。主要商品价格的大幅上涨和全球供应链受干扰，以及国内劳动力市场紧缩，使我国通胀压力在今年加剧，全年核心通胀率预计约4%。为减缓价格上涨势头，新加坡金融管理局自去年10月起收紧货币政策。

通胀虽上升，实际收入中位数在前年下降后，去年有所增长。2016年至2021年间，收入最低20%的全职受雇居民，实际收入增长为每年2.7%，比中位数收入者每年2.1%的增长快。

政府在疫情期间也协助新加坡人继续就业和受训。例如，前年5月推出的“新心相连”就业与技能配套，旨在帮助生计受疫情影响者找工作，或掌握与工作相关的技能和能力。

截至今年4月，“新心相连”就业与技能配套帮助了超过20万3000名求职者取得工作和技能培训机会。

与配套形成互补的还有招聘奖励计划，为雇主提供薪金补贴，鼓励他们聘请更多本地雇员。2020年9月至2022年2月，这个计划惠及约70万9000名新加坡人。

年长雇员方面，人力部也为雇主聘用55岁及以上、月薪不超过4000元的本地雇员提供高达8％的年长员工就业补贴（Senior Employment Credit）。

这项计划将在今年底结束，截至今年5月已发放超过3亿元补贴，惠及9万3000名雇主和43万名年长雇员。