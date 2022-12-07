为环保红包钱“新不如旧” 适用钞将取代如新钞

农历新年即将到来，当局不再发出如新钞，公众可到指定银行或提款机提取经过筛选的整洁旧钞。新钞发行量也会逐渐减少，公众须上网预订才可获得。

新加坡金融管理局星期二（12月6日）推出“适用钞”（Fit-for-Gifting notes），替代2013年推出的如新钞（Good-as-New notes），以鼓励公众用更环保的形式如循环钞票或电子红包来发红包。金管局本月内将公布这方面的合作银行和适用钞的预订详情。

适用钞虽然使用过，但无污渍、没有异味或折损，适用于节庆，质量与提款机里的钞票相似。

大部分新钞最终销毁 造成大量资源浪费

每逢农历新年节庆，金管局需发行1亿张新钞，可是年节后，新钞的数量远远超过市面对纸币的需求量，因此一大部分新钞最终只能销毁，形成大量的资源浪费。

超额发行的新钞造成的碳足迹相当于每年为430个四房式组屋单位供电的排放量。

如新钞只限于2元钞票，须经过两次机器加工处理，以确保钞票如新；新推出的“适用钞”则包括2元、5元、10元和50元的钞票，只须通过一次机器检查，相对于印制新钞和二次筛选如新钞，可大幅减少碳排放量。

金管局同新加坡银行协会合作，鼓励人们以电子红包和适用钞代替新钞。一些银行也推出了二维码红包，即在红包封里放进二维码卡片，而不是新钞，既环保，也保留了发实体红包的传统。

据金管局统计，由于冠病疫情，本地过去两年来对电子红包的使用显著扩大。今年以来，电子红包使用量已超过900万次，比去年全年增加了10%。

对于用新钞或旧钞包红包，受访的民众看法不一。

陈静雯（22岁，会计师）说：“只要是钱就可以，无论新旧，价值都一样。”

不过，她认为从亲人长辈手中接过实体红包会比电子红包更有仪式感，每一次拆开红包时都感觉很兴奋。

曹军乐（55岁，退休者）也比较喜欢实体红包。“这样更有心意和温馨，而且我看到款式特别的红包封也会收集起来，小孩子拿到可爱的红包也会很开心。”

不过，他准备红包时还是会尽量用新钞。虽然他个人并不在意新旧，但担心别人收到旧钞感觉不好。