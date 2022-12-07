陈景翔和两名好友在美世界中心打造屋顶农场。农场还没正式开幕，目前只在周末开放，但已召集了超过200名义工前来帮忙。

五岁那年跟父亲一起种下一颗豆，种子发芽后，父子俩一同去砍竹搭棚架，让这棵攀缘植物茁壮伸展。这个经历就如小豆子般在幼小心灵中发芽成长，让小男孩爱上了园艺。

景观建筑师陈景翔（33岁）与园艺结缘虽早，可是长大后因生活与工作忙绿，家中也没有太多的空间，他大约10年没再栽种植物。“直到两年前的防疫阻断措施期间，我突然多了很多时间，想到与其一整天待在房间，不如出来种些花花草草，重拾我的园艺爱好。”

他起初只种一两棵植物，但不知不觉就增加到20多棵。

后来，他偶然从一个城市农夫的脸书群组，得知义顺有一家农场要出租农地。他便租了地，种植各种蔬果。可是，不到一年，政府宣布收回那一带的土地，他得另找新地点。

去年8月，陈景翔与朋友约好在武吉知马上段的美世界中心吃饭。他因为早到便在那里闲逛，意外发现商场的顶楼是一个空置的空旷地。

“我觉得这个地方很适合做屋顶农场。这里附近有很多学校，可以成为年轻人参与城市农场活动的教育平台。更重要的是，商场有小贩中心、咖啡厅和超市，我们还可以回收他们的食物垃圾做成肥料。”

陈景翔立刻到美世界中心的保安处，索取管理方的联系方式。

他找来两个朋友——实验室技术员秦浩荣（29岁）和城市农夫何家伟（34岁），一起合作。他们跟商场管理方提出这个建议，没想到对方也很感兴趣。

今年4月，取名为“wethefarm”的屋顶农场落实了。农场还没正式开幕，目前只在周末开放，但已召集了超过200名义工前来帮忙。

“我一直以为新加坡人喜欢玩电脑、呆在冷气房，最多去公园走走。没想到有这么多人愿意用周末的休息日，在太阳底下和我们一起种植。这让我感到兴奋，也是我开设这个农场的动力。”