丹戎巴葛致命车祸索赔案 驾驶者母亲：拒承担责任

丹戎巴葛路致命车祸，三名死者家属入禀法庭索赔，驾驶者遗产管理人否认所有指控，拒绝承担责任，指三名死者自愿参与非法赛车。

根据之前报道，2021年2月13日（大年初二）清晨5时40分左右，一辆宝马失控撞入丹戎巴葛路第37号店屋后起火狂烧，车内五人命丧火海。死者包括宝马驾驶者龙俊伟（29岁），以及叶振铭（29岁）、陈永豪（28岁）、黄竑杰（29岁）和张企翔（26岁）。

其中三名逝世的乘客叶振铭、黄竑杰、张企翔的家属日前入禀法庭，向驾驶者的遗产管理人索赔170万元。

根据《海峡时报》报道，起诉方指驾驶者让汽车失控，因疏忽导致意外，得承担意外的全部或部分责任。

驾驶者龙俊伟的母亲曾银萍（58岁，音译）是遗产管理人，她代表答辩时否认所有指控。

根据答辩书，曾银萍指出，逝世的乘客知道驾驶者开车前所喝下的酒量会影响安全驾驶，但依然上车，因自己的疏忽导致死亡。她也称，三名索偿死者在酒后自愿参与非法赛车，因此驾驶者龙俊伟不必负起谨慎责任（duty of care）。

她指出，三人鼓励或促使儿子龙俊伟开车载他们，当时也没有为自身安全做出防范措施。

另外，答辩人也以索偿方不能为因非法和反社会的行为造成的伤害进行索赔的法律原则，拒绝承担责任。

根据报道，第四名逝世的乘客陈永豪家属也要求赔偿约47万7000元，但至今未展开法律程序。

对此，《新明日报》询问龙俊伟父母时，他们表示不愿置评。

完整报道，请翻阅2022年12月07日的《新明日报》。