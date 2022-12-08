好雇主花逾3000元 让女佣与儿女团聚

原计划让菲佣回家乡休假一个月，岂料因故被迫推迟计划，43岁男雇主体恤女佣尽责工作，自费花超过3000元让对方的儿女过来新加坡，母子三人时隔六年相聚，在机场抵境处哭成一团。

蛋糕店老板梁其泽恩日前在脸书上发文并附上一段视频，讲述他帮自家菲佣尔玛安排其18岁女儿及9岁儿子来新加坡旅行的经过。

根据视频显示，尔玛星期一（12月5日）到机场接机时，一对儿女在抵境处一看到妈妈，就隔着玻璃窗一路狂奔。众人在出口处相见时，尔玛立刻上前把儿女拥入怀中，并开始哭泣，孩子们也紧紧抱住妈妈一起哭，场面感人。

梁先生告诉《新明日报》，他早前曾与尔玛说好让她12月休假回家探亲，岂料后来妻子临时获通知要带二儿子去瑞士参加比赛训练一个月，育有四个年龄介于4到16岁儿子的他，无法同时兼顾工作及照顾其余两个幼小的儿子，只能请女佣推迟回乡计划。

“她当时说没关系，但我看得出她很失望。她在我们家工作五年多，我一直都很感谢她对我们无微不至的付出，就想何不把她的孩子带到新加坡共度佳节。妻子也很支持我的想法。”

他指出，虽然整体花销超出预算，但他并不后悔。

“我最初的预算是1000元，开始执行计划后，我才发现12月的机票很贵，他们还需要办理护照、签证和旅游保险等，全部算下来都快3000元了，大约是尔玛四五个月的工资。虽然这是一笔大开销，但我们必须守约定。”

他说：“本地发生不少女佣被打骂或轻视的事件，我想告诉大家，帮佣只是一份工作，女佣是我们的好帮手，我们应该相互给予爱和尊重。”

完整报道，请翻阅2022年12月8日的《新明日报》。