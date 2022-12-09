亨德申组屋失火19岁服役消防员殉职 另五人清醒入院治疗

在灭火时，站在厨房区域的一名消防员突然失去意识，队友立刻把他带离火场，进行急救，并送他入院救治。不过，这名19岁的华族男子在送院后过世。

亨德申路租赁组屋发生住家火患，一名19岁国民服役消防员在灭火时倒地昏迷，送院不治。另有五人在清醒的情况下入院治疗。

这起火患发生在星期四（12月8日）上午11时10分，地点在亨德申路第91座租赁组屋四楼的二房式单位。

民防部队星期四晚上发文告说，民防接获通报赶抵时，单位已被大火吞噬。消防员戴上呼吸设备，把两支水枪铺设妥当后破门进入单位。

19岁的消防员在单位灭火时突然昏迷倒地，救护人员紧急送他入院。（刘启成摄）

在灭火时，站在厨房区域的一名消防员突然失去意识，队友见状立刻把他带离火场，并为他进行心肺复苏术。在场的救护人员也使用自动体外除颤器展开急救，并将他送往中央医院救治。

出事的国民服役消防员是一名19岁华族男子，他在送院后过世。

民防部队和队友对死者的离世感到悲痛，并对死者家属致以深切哀悼。民防在晚上发布的文告中表示，作为这起火患的第一反应小组成员，殉职的消防员勇敢地执行了保护和拯救生命财产的使命。民防部队会在这个艰难时期，为死者家属提供协助和支持。

为了对殉职的队员表示哀悼，民防部队晚上也将脸书的头像和封面改为黑白照片。

尚穆根脸书发文 哀悼殉职消防员

内政部长兼律政部长尚穆根也在脸书发文，对民防人员殉职一事表示难过。

尚穆根说，内政团队人员每天努力不懈且勇敢地工作，保卫我们的家园和新加坡人的安全。“我们尽最大的努力保护我们的人员，但这类工作总会有风险。”

尚穆根向殉职者家属致以慰问，并表示内政部将为家属提供协助。

警方在答复《联合早报》询问时说，除了送院不治的消防员，还有五人在清醒的情况下送院，他们的年龄介于八岁至25岁。

根据居民提供的视频，出事的消防员是在下午1时左右，被救护人员抬上担架送往医院。

得知消防员殉职的消息后，住在失火单位的贾马里（69岁，理发师）感到震惊难过。他说，自己刚刚经历火患失去一切，如今又得知有消防员殉职，心情很不好受。“他的年纪和我的大女儿相差不远，无法想象他的家属得有多伤心。”

居民艾莎（36岁，家庭主妇）说，很多街坊目睹消防员被抬上救护车的一幕，他去世的消息让大家都很伤心。“他为了保护我们的安全，牺牲了自己的生命。这个年轻人才19岁，父母肯定伤透了心。如果需要帮助的话，我们愿尽绵力。”

失火单位住着一家七口，屋主贾马里的长女艾依莎（19岁，家庭主妇）说，当时她和丈夫及13岁妹妹正在睡觉，被浓烟呛醒后发现电器起火，赶紧跑出屋外求助。

艾依莎说，当时父母和弟弟都已外出，自己的七个月大女儿则在婴儿护理中心。一家人目前被安排暂住同座组屋10楼的空置单位。

丹戎巴葛集选区议员祖安清心事发后到场慰问居民，市镇会也到场派送食物和水，并将尽力帮助受影响居民。

祖安清心说，该座组屋的300多名住户以乐龄人士居多，由于走廊地面湿滑，担心年长居民跌倒，因此在清理工作结束后才让居民回返单位。

火患也导致组屋停电，居民在楼下等了将近七个多小时，直到傍晚6时30分左右才陆续获准上楼。

消防员殉职事故罕见

消防员殉职的事故相当罕见，最近一次相信发生在2006年1月19日，消防员沙易阿曼上士（24岁）驾驶“红犀牛”轻型消防车赶往火患现场时，不幸出车祸丧命。

亨德申路租赁组屋的火患，相信是这些年来第一起消防员在参与灭火行动时殉职的事故。

调查目前仍在进行中。