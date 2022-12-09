黄循财出席惠州会馆200周年晚宴： 巩固华人身份认同会馆扮演重要角色

副总理兼财政部长黄循财说：“在这个易变及外部局势险峻的前提下，我国人民拥有共同的身份认同至关重要。我们需要谨记，无论任何种族，我们首先都是新加坡人。”他认为，华社团体如宗乡会馆可确保各种族之间更具凝聚力，让大家为自己是新加坡人感到自豪。

宗乡会馆是独特新加坡华族文化的一部分，副总理兼财政部长黄循财呼吁，会馆可在巩固新加坡华人的身份认同感方面扮演重要角色。

黄循财说：“在这个易变及外部局势险峻的前提下，我国人民拥有共同的身份认同至关重要。我们须要谨记，无论任何种族，我们首先都是新加坡人。只要我们同心同德，必然能够从容应对危机，一同渡过任何难关。”他认为，华社团体如宗乡会馆可确保各种族之间更具凝聚力，让大家为自己是新加坡人而感到自豪。

黄循财是在星期四（12月8日）惠州会馆创会200周年纪念联合晚宴暨《两百年》纪念特刊推介礼上，以主宾身份致辞时做出以上呼吁。他也赞扬惠州会馆“小会馆也能办大事”的精神，并相信它还可在另外两方面做出贡献。这包括促进国民融合，发挥创意主办富有本地色彩的活动，让新移民找到归属感；以及吸引年轻人加入，积极培养接班人。

惠州会馆是新加坡1819年开埠后最先成立的地缘社团之一，1822年在必麒麟街成立，1889年注册定名“新加坡惠州会馆”。惠州先贤在新加坡团结各侨胞，共谋福祉，先后创建海唇福德祠、广惠肇碧山亭、广惠肇留医院，也筹办南洋客属总会，同时兴建多所学校等。

惠州会馆疫下办百场活动促进各族文化交流

会长萧立娟致辞时说：“经过两个世纪，惠州会馆仍不忘初心，通过举办慈善演出、文娱表演和青年活动等传承中华文化，在新加坡各族间促进文化交流。虽然过去几年受到疫情影响，我们还是举办近百场线上线下活动，并在2021年荣获新加坡宗乡会馆联合总会颁发‘杰出会馆奖’。今年适逢200周年，会馆从年初就开展一系列活动，包括慈善歌舞剧《妈妈的旗袍》，走访马来西亚多个惠州会馆，举办重阳登山，出版特刊等。”

萧立娟也说，创会200周年标志有一个“∞”代表无限，象征会馆将继续努力，让未来更加精彩。

《两百年》代表两个世纪 唯首百年档案几乎消失

《两百年》纪念特刊编务会主编锺天祥受访时说，纪念特刊取名《两百年》代表两个世纪，可惜从1822年迈入20世纪的首个百年，历史档案几乎消失，难以追溯。从1923年起的第二个百年，广惠肇碧山亭历届总理牌匾开始有惠州先贤名字的记录，1930年至今历届惠州会馆会长及他们带领董监事参与的主要活动，也都有据可查。

特刊“博古论今”单元请到19位海内外学者和专家撰写论文，从多视角叙述各地惠州先贤坚韧不拔的精神。锺天祥说：“这本厚达200页的精装特刊，是一本珍贵的史册，共印制1000本，赠予乡贤、会馆和图书馆等。我们也与时并进，出版电子书，以接触更多读者群。”