从2019年至2021年，张国伦的团队平均每年给予1950名释囚职业指导。过去两年，团队帮助的释囚中，超过90％找到了工作。

释囚难以撕下“前科”的标签，求职过程中经常碰壁，但有个团队一直默默帮助释囚重新融入社会。

43岁的张国伦是黄丝带就业部高级助理科长。他在黄丝带就职14年，五年前转到就业部，目前带领着14人的团队，与新加坡监狱署和雇主等各方合作，帮释囚重返职场，开启新篇章。

张国伦说，一些雇主仍介意释囚曾经犯案的“污点”，会怀疑他们的工作能力，或担心他们重蹈覆辙，所以对聘请释囚有所保留。

“就算成功受聘，一些释囚因为长时间被监禁，与外界或多或少脱节，会需要更多时间来适应新环境。也有一些释囚可能会在职场上被同事排挤，面对不小的压力。”

为帮有心改过自新的释囚更顺利地重返职场，张国伦的团队每隔两周就会电话联系或直接前往释囚的工作单位，了解他们在工作上需要哪些指导与帮助。

过程中，张国伦的团队也会提醒释囚：“被社会接纳不是理所当然的，大家必须用实际行动证明自己是可信任的。”

从2019年至2021年，张国伦的团队平均每年给予1950名释囚职业指导。在过去两年，团队指导帮助的释囚中，超过90％找到了工作。

张国伦是今年内政部国庆奖章的表扬奖得主。

他谦虚地说：“我是代表团队收下奖项的。很荣幸能与秉着相同热忱的同事共事，帮释囚重新回到轨道上。也谢谢愿意聘请释囚的企业，给予他们第二次机会。”