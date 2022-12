新报业媒体Content Lab在2022年度的“国际内容营销大奖”中赢得两项大奖。

Content Lab为新加坡旅游局构思和制作《享受年假有妙方》(How To Not Waste Your Annual Leave)视频系列,获颁最佳内容营销活动组别的金奖,以及最佳视频系列运用组别的银奖。