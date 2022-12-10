遭后退货车撞飞 退休老教师不治

85岁退休教师回家途中遭倒退的货车撞飞，伤重不治，家属悲痛欲绝，寻目击者还原事发过程。

这起致命车祸发生在星期四（12月8日）下午5时，地点在靠近实龙岗花园的百力通道（Berwick Drive）。死者是85岁的林姓退休教师，生前在本地小学教英文。

死者的女儿林女士接受《新明日报》的访问时说，父亲是在回家途中出事，他们也不清楚事发过程，家人是在警方上门通知后才得知噩耗。她说，父母结婚59年，感情深厚，母亲听到消息后，一时间也接受不了，林女士呼吁若有人目睹车祸，可向警方或他们提供消息。

“我母亲认为只有得知真相，她才可以走出伤痛。”

《新明日报》记者星期五（9日）晚走访现场，观察到附近有住宅的闭路电视可能拍下事发画面，屋主称当时他不知有车祸发生。根据电眼画面，身穿米色上衣和灰色短裤的老翁，先从317路线的巴士下车后，拎着一个白色塑料袋往前走。当时巴士的前方停着另一辆白色货车，在路边的老翁越过巴士后，看到货车开始往前开走，跟着巴士也开向前，驶出了电眼范围。岂料不到几秒，画面拍摄到货车忽然倒退，老翁被撞倒，头部着地。

住在附近的拉嘉（83岁）透露，她跟死者是前同事，早前在同一所学校执教，事发后她看见救护车和货车停在巴士站，但不知道对方就是死者。

“他为人友善，平日见面都会挥手打招呼，这真是个悲剧。”

警方证实接获通报，指一名85岁男子在清醒状态下送院，随后重伤不治，25岁男司机正协助调查，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2022年12月10日的《新明日报》。