消防员塑像前致意 火已灭哀思不息

初步调查显示，日前在亨德申发生的致命火患，可能是由卧室的电源所引起。

这起火患发生在星期四（12月8日）上午约11时10分，地点在亨德申路第91座租赁组屋四楼的一个单位。19岁国民服役消防员吴宏泽中士在这起火患中殉职，他是在灭火时倒地昏迷，送院后不治。这是本地首起消防员在参与灭火行动时殉职的事故。

新加坡民防部队星期六发文告说，初步调查显示，致命火患或许是由卧室的电源而起。

新加坡民防部队星期五在脸书宣布，将取消全岛消防局在隔天星期六的开放日，中央消防局的民防历史博物廊和紧急应变中心也暂停对外开放，直到另行通知。在征得家属的同意后，民防部队将为吴宏泽举行礼仪葬礼。

哈莉玛总统也在脸书贴文哀悼早逝的死者，并向死者的家属表示慰问。

星期六一早，陆续有公众到水仙门民防历史博物廊的消防员塑像前献花，以表哀思。不少公众路过时，也会在雕塑前停下脚步，或拍照悼念。

不少消防员也从旁边的中央消防局，身着制服到雕塑前伫立默哀。约一分钟后，再折返消防局，全程大家不发一言，神情肃穆庄重。

据悉，吴宏泽的遗体停柩在新民通道的三一殡仪馆，将在13日出殡火化。

吴宏泽的舅舅早前在社交媒体透露，吴宏泽是家中的独子，向来性格开朗，成绩优异，所有科目都考获A等，服役后有意入读医学院。

他受访时说，认识吴宏泽的人都知道他性格开朗，总在对谈中会有出其不意的回答。（梁麒麟摄）