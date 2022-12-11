囚犯年迈及行动不便 符合条件可入住辅助生活改造牢房

与普通牢房不同，辅助生活改造牢房除了提供床架及床褥外，牢房设有握杆及扶手等生活辅助设施。这些能够允许年迈或行动不便的囚犯在牢房内独立生活，为他们提供安全的服刑环境。若有囚犯短时间内行动不便，如刚完成膝盖手术处在康复期，他们将被允许在此服刑，使用坐式马桶及床，直至身体康复。

本地囚犯老龄化，狱中年满65岁的囚犯占比上升。为确保年迈及行动不便的囚犯安全服刑，监狱署经评估后，允许符合条件的囚犯入住辅助生活改造牢房。

新加坡监狱署回复《联合早报》询问时透露，在2017年，年迈囚犯占囚犯总数的3%，但在2021年已上升到7%。年迈囚犯指的是监狱中年满65岁或以上的囚犯。

为了确保需要特别照料、年迈及行动不便的囚犯能够安全服刑，监狱署自2016年3月在樟宜监狱A5狱所启用辅助生活改造牢房（assisted living correctional unit），在评估囚犯的健康状况、自理能力等因素后，符合条件的囚犯可在此牢房服刑。

与普通牢房不同，辅助生活改造牢房除了提供床架及床褥外，牢房设有握杆及扶手等生活辅助设施。这些能够允许年迈或行动不便的囚犯在牢房内独立生活，为他们提供安全的服刑环境。若有囚犯短时间内行动不便，如刚完成膝盖手术处在康复期，他们将被允许在此服刑，使用坐式马桶及床，直至身体康复。

若囚犯需要，他们也可获准使用助行架或轮椅，他们也可以申请使用厕架（commodes）辅助自己冲凉或如厕。

牢房内也铺设额外的防滑层，减少囚犯跌倒的风险，辅助生活改造牢房设置在狱所的底层，方便囚犯移动到院子及休息室。

也提供心理及宗教辅导

监狱官会与医疗人员接触，了解囚犯的康复需求，确保囚犯在获释后也能得到医疗帮助等。

监狱署以往平均每天用私人救护车护送两三名需要坐轮椅的囚犯到各医院就诊。自2022年6月起，监狱署也与私人业者合作，提升现有的监狱运输车辆，新的轮椅安全运输车辆（Wheelchair-Enable Secured Transporter）增加安全设施，使用折叠式座椅并安装轮椅升降台，客制化轮椅可自动固定在车辆上，车辆每次可载送两名坐轮椅的囚犯就医。

此外，监狱署也针对行动不便及年迈囚犯的需求，提供专门的心理及宗教辅导，开展有益身心健康的音乐艺术活动，包括尤克里里、和谐粉彩（nagomi art）课程等。

若囚犯需经济援助、找工作或家庭支持等，监狱署也会与各方合作，协助他们在获释后重新融入社会。