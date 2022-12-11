庆祝国际客工日 人力部办活动加强与客工联系

新加坡珍视和感激客工多年来作为本地劳动力一分子，协助建设国家和贡献经济。人力部致力与社会各界携手扶持客工，通过各种活动，加强与客工群体的联系。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生说，客工离乡背井来新加坡工作，我们有责任团结起来欢迎和关心他们，而改善客工的生活环境，需要整个社会的集体支持。

陈诗龙星期六（12月10日）在白桥民众俱乐部为12月18日国际客工日系列庆祝活动主持推介仪式时，呼吁所有利益相关者、合作伙伴、国人与人力部紧密合作，制定更多可惠及客工、有意义的举措。

他也阐述人力部加强客工韧性的转型蓝图，即从三方面着手，改善客工生活环境。

首先是强化宿舍管理标准，以提高公共卫生抗御力和宿舍的生活水平。这包括扩大外籍雇员宿舍法令，2023年4月起将1600个客工宿舍纳入单一监管框架，以及人力部设立名为乐巢的公司，兴建两个新客工宿舍，为客工提供更好的居住环境和落实创新点子。

其次是完善医疗支援，为每一位客工提供优质、便利和负担得起的医疗服务。从今年4月1日起，雇主须为符合条件的客工购买初级医疗计划，以保障客工的基本医疗需求。

最后是加强客工福利，建立关系和提高士气，人力部和合作伙伴不时举办各项活动，让客工有机会出游，例如一系列屠妖节活动就吸引超过10人万参与。

今年国际客工日的主题是“携手同行，凝心聚力”，人力部与社区伙伴合作，在全岛举办一系列包括嘉年华会、体育赛事、美食和文化市集的庆祝活动。星期六下午的嘉年华会由人力部属下保障、关怀与接触小组（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）与摩绵-经禧基层组织、救世军、济危联盟、南洋理工大学五个学生社团等联办，吸引超过600名客工和居民出席。

ACE之友义工莫汉拉吉（Mohanraj Savankumar，30岁）从印度来新三年，首次参与这类大型活动。他希望人力部可以在多数客工休息的星期日，举办更多体育相关活动。

来自孟加拉的阿敏（Amin Ruhul，42岁）已来新12年，目前担任工地督工。他说随着疫情趋缓，很高兴可以参与嘉年华会，并接受免费体检。