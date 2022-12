大众读者票选好书奖揭晓 四本好书出自焦点及海峡时报出版社

由大众书局主办,国家图书馆管理局、新加坡书籍理事会与新加坡华文教师总会支持的大众读者票选好书奖星期六举行颁奖典礼,焦点出版社出版的《从胶园到国会:李美花的故事》获得双料冠军。

第11届大众读者票选好书奖名单揭晓,九个获奖作品中有四个出自新报业媒体属下焦点出版社及海峡时报出版社。

由大众书局主办,国家图书馆管理局、新加坡书籍理事会与新加坡华文教师总会支持的大众读者票选好书奖星期六(12月10日)举行颁奖典礼,其中焦点出版社出版的《从胶园到国会:李美花的故事》获得双料冠军。

这部作品由《联合早报》前记者洪伟喜和前议员李美花共同创作,推出中英文两个版本,在中文书籍和英文成人书籍组中皆荣获第一。书中收录李美花各个人生历程的珍贵照片,追溯她如何克服生活困境与挑战,从穷学生逐步实现梦想成为工程师、企业家,到抗癌、步入政坛,以及与居民成了茶桌上的朋友。

对于得奖,李美花表示十分惊喜,也非常感谢主办方和洪伟喜的支持。谈到第一次出书的体验时,她说,在整个过程中回顾了许多几乎遗忘的故事和片段,经常又哭又笑。“但是能将自己的人生集结成书,还能传给下一代,对我来说是一份珍贵的礼物。”

洪伟喜受访时说,虽然之前有过不少写作经验,但一开始得知要撰写人物传记时也有些紧张。然而,双方也因为这本书收获了一份友谊。“为了赶稿,我除夕当晚还到美花姐的家去翻旧照片,发掘了很多她的过往。”

大众书局新达城书展 售卖得奖书籍

同样由焦点出版社出版的还有获得票选中文好书第二名的黄明德《老妈教会我的事》,以及入围中文书籍组由《联合早报》采访团队编辑的《战“疫”勇士:新加坡之道》。

黄明德在发表获奖感言时除了表示感激,也希望自己的作品能引起广大看护者的共鸣,并勉励那些看顾至亲的人一同加油。

英文成人书籍组的第二名出自海峡时报出版社,由陈澄子(Sumiko Tan)主编的《并肩于此疫——冠病19的故事》(In This Together:Singapore's Covid-19 Story)。英文成人书籍组和中文书籍组的第三名分别为白胜晖撰写的“The Last Fools:The Eight Immortals of Lee Kuan Yew”以及徐海娜的《他们为什么不听我的话》。

大众书局“阅·欢聚”书展12月9日至18日在新达城博览中心401至406展厅举行,得奖书籍皆可在展厅购买。

书展也会在星期天(12月11日)举办《从胶园到国会:李美花的故事》签书分享会,让读者有机会深入了解作者的个人经历和写作体验。