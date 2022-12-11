无法用PayNow付账 醉汉骂人吐痰被捕

醉汉到杂货店买烟却无法用PayNow付款，气得大骂身怀六甲的老板娘，还朝赶来护妻的老板吐痰，事后被逮捕。

宏茂桥1道第332座组屋楼下杂货店李姓老板（28岁）告诉记者，星期六（12月10日）早上8时，一名皮肤黝黑的壮男手拿一罐啤酒，独自来到店内，接着到收银处买香烟。

“啤酒是他带来的，当时只有五个月身孕的妻子在看店，我在楼上休息。”

据妻子绘述，男子说不出要买什么品牌的香烟，于是变得不耐烦，经妻子介绍，对方才决定买哪一个牌子。“对方要扫码PayNow付款时，因无法完成程序，始终无法付款，就开始破口大骂。”

因妻子不大通晓英文，只听到男子咄咄逼人，追问为何没法付款，还一度将头靠向收银处，吓得妻子后退，并打电话向丈夫救助。

“我马上下楼，就听到男子对妻子大呼小叫，也闻到对方一身酒气，我怀疑他喝了酒，人都站不稳。”

他要求男子冷静，并向妻子了解详情，但男子不断骂粗话，他就直接告知男子不卖他香烟，请他出去。

结果男子不罢休，两度伸出手靠向他，其中一次还比出拳头，并扬言：“你不要以为我不敢打你，我一拳可以打死你。”

他随即报警，将香烟放回后面柜台后，转过身时，男子竟然向他吐了一口痰。

“我让妻子拍照留证，男子也终于离开，过程约10分钟。”

警方受询时证实，一名31岁男子涉酒醉对公众造成骚扰，违反酒类管制法令第14（2）条文被捕。案件在调查中。

完整报道，请翻阅2022年12月11日的《新明日报》。