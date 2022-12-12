丹麦获奖厨师拜师 向名厨黄清标学艺

因一道简单的酱油豆腐，七旬名厨黄清标发现北欧国宝级厨师对中餐浓厚的兴趣和过人的敏锐度，决定在退隐江湖前收他为最后一名、也是唯一的“洋徒弟”，倾囊相授毕生厨艺。

13岁入行、26岁来狮城打拼扎根，生于台湾宜兰的黄清标有本地“厨界教父”的称号，享誉两岸和星洲。他也是百年“谭府宴”、中国谭府厨门（谭厨）第三代传人。作为中华厨界的泰斗，黄清标不仅两年前加入珍宝餐饮集团担任顾问培训新生代厨师，更在两岸和本地广纳28位弟子，传承谭厨手艺。

黄清标为亨利（右）讲解拜师仪式上所用的谭厨名菜。（曾美玲摄）

大厨门下却在最近迎来一副“洋面孔”——黄清标破天荒收下一名来自丹麦的厨师，作为他的最后一名徒弟。黄清标接受《新明日报》专访时透露，经有缘人介绍，他和徒弟亨利（Henrik Jyrk）今年10月首次见面就一拍即合。

“他不仅对中餐有浓厚的兴趣，主要是对于食材的敏感度也很高，即使是那些他从未见过的食材。”黄清标告诉《新明日报》，他通过烹制“酱油豆腐”这道再简单不过的家常菜，发觉亨利当真是“孺子可教”。

“我先煮了一次（酱油豆腐），他品尝过后马上就可以领会，并能几乎复刻这道菜口味的精华。”不过，能得到师父的肯定和赞许，除了天赋之外，也源于亨利在厨界打拼20余年所练就的一身真本领。

入行24年来，亨利曾任职于美国旧金山和丹麦哥本哈根的米其林星级餐厅，两次赢得丹麦国家级厨艺大赛，并常驻丹麦国家广播电台的厨师节目。他对北欧和中餐的融合菜式情有独钟，且以对做菜事无巨细和精致的摆盘而闻名。

黄清标说，虽然和“洋徒弟”语言不通，但美食可以连接二人的心灵，鲜少需要翻译。“我自当把一身本领倾囊相授，毫无保留，而他能领会到多少还要看他的造化。”

在中国各地有21名徒弟的黄清标透露，来年中国打开国门，他将带亨利赴华，与他在大江南北、各有所长的师兄交流切磋。

完整报道，请翻阅2022年12月12日的《新明日报》。