王乙康：趁目前疫情趋稳 公众应未雨绸缪及时接种追加剂

卫生部长王乙康提醒，随着北半球入冬，疾病更容易传播，除了冠病还有流行性感冒，这些都会加重医院的负担。根据卫生部上周发出的文告，仍有近4万名符合接种条件的60岁及以上年长者，未获得最低限度的疫苗保护。

本地今年经历了三波冠病疫潮后，如今已具备高度的抗疫韧性。不过，卫生部长王乙康提醒，公众仍应未雨绸缪，趁目前本地疫情处于“平静和稳定”状态，及时接种冠病疫苗追加剂，以达到最新的接种要求。

王乙康星期一（12月12日）走访丰加北民众俱乐部，视察流动接种团队首日的运作情况。他过后接受媒体采访时说，我国度过了由XBB变种毒株引发的一波疫情，随着确诊病例渐少，医院和急诊部门承受的压力也减轻了，但仍相当忙碌。

根据卫生部网站，截至星期一，本地新增冠病病例的七天移动平均数为1023起，每周病例传播率维持在1.02。

目前有110名患者住院，重症者有16人，其中10人需要输氧，六人在加护病房。

王乙康透露，本地每1万名冠病患者当中，约五人住进加护病房或死亡。相较之下，满70岁而未获得基本疫苗保护的年长者情况较严重，每1万人中有70人住进加护病房或死亡，比全国平均数高许多。

他强调，保护年长者并确保他们达到最新接种要求至关重要。可是，目前本地年满60岁的人当中，仅六成达到最新接种要求，即在接种追加剂后，每隔五个月至一年再注射多一剂。这可能是因为很多人近期刚染疫，须等三个月才接种下一剂。

“疫情趋稳，生活恢复正常，一些人可能因此觉得不必急着接种，我完全理解。”

但他提醒，随着北半球入冬，疾病更容易传播，除了冠病还有流行性感冒，这些都会加重医院的负担。

根据卫生部上周发出的文告，仍有近4万名符合接种条件的60岁及以上年长者，未获得最低限度的疫苗保护。

派流动接种团队到八个年长居民较多社区

王乙康也说，中国近日放宽防疫管控，这对于未来数月是另一个不确定因素。他预计当地的冠病确诊病例可能攀升。

“中国10多亿人口多数未曾染疫，一旦病毒传播，肯定会出现新毒株。令人担忧的是，我们不知道会出现什么样的新毒株，还须仔细观察。”

卫生部从今年10月14日开始为公众施打莫德纳／Spikevax二价疫苗，截至星期天（11日）已施打38万6000剂，平均每天超过1万剂。

辉瑞／复必泰二价疫苗也在星期一正式推出。为方便年长者接种，卫生部从这天开始，派遣流动接种团队到年长居民较多的八个社区地点，施打这两款二价疫苗。

其中五个地点本星期先有接种团队，即丰加北、麟记、武吉班让、德义和波东巴西；另三个地点则在下个月，即甘榜菜市、大巴窑和蔡厝港。

团队会在每个地点停留三天。若需求增加，卫生部会派出更多接种团队。

满12岁并符合接种条件的公众不必预约，可直接到流动接种站注射二价疫苗，并可选择要接种哪一款。