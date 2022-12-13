裕廊岛建本地首创储水池 可应对极端暴雨

为加强防洪能力应对极端暴雨，裕廊岛增建可容纳12万5000立方米雨水的储水池，相当于50个奥林匹克游泳池的容量，是本地首创。

裕廊集团星期一（12月12日）发文告宣布，裕廊集团同国家公园局和公用事业局合作，在裕廊岛西部的麦然迪（Meranti）区建造了面积8.9公顷的储水池（retention pond），旨在强化裕廊岛的防洪能力，以应对未来因气候变化而导致的更强烈和更频繁的风暴。

储水池建在含水层（aquifer）上方。含水层是地底的泥沙层，能让一定水量渗透其中。

无需水管水泵或机械排水系统

发生极端暴雨时，雨水会流向储水池，可降低周围地区淹水的概率。雨水也会渐渐通过储水池的多孔（porous）底部渗透到含水层，最终排入大海。如此一来，储水池在下一次暴雨时可再次吸收雨水。

储存和释放雨水的整个过程是自然发生的，无需任何水管、水泵或机械排水系统。

裕廊集团工程师是在2020年展开研究，为裕廊岛的排水系统寻找创新和可持续的解决方案，让它更好地应对强降雨情况。团队利用了在岛上发现的含水层，这个含水层是因填海后，雨水积聚在泥沙层，日积月累形成的。

通过详细的水力模拟，裕廊集团工程师发现，他们可在含水层上方建造储水池，自然地吸收和释放雨水，防止淹水，不必大规模升级裕廊岛的排水基础设施。

团队进一步做了详细的模型（modelling）与模拟，以确定储水池的最佳大小和地点。储水池历时一年建造，于今年3月完工。

裕廊集团可持续发展首席陈志杰在文告中说，储水池利用裕廊岛独特的沙地地形来加强对气候变化的适应力，是本地首创的自然解决方案。

“通过储水池，我们能在没有任何水管、水泵和机械排水系统的情况下，自然引导和释放雨水。这支持了我们将裕廊岛改造为可持续能源和化工园区的愿景，作为2030年新加坡绿色发展蓝图的一部分。”

裕廊岛是世界上最大的化学品出口中心之一，有100多家全球化学品公司坐落于此，迄今吸引总值超过500亿元的投资。