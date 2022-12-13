“早报俱乐部”成立 提供读者更优质阅读体验与福利

为回馈读者多年来的支持，《联合早报》推出“早报俱乐部”，希望提供读者更好的阅读体验和专享福利。

早报俱乐部在12月11日《联合早报》百年报庆启动仪式上由总编辑吴新迪宣布成立，将通过一系列的优质体验、优惠、送礼等，以及各类型的活动，丰富读者的生活。

已拥有数码账号的早报订户会自动成为俱乐部“VIP会员”；Zaobao.sg的注册用户则会自动成为“会员”，无须申请。

“VIP会员”福利包括：优先报名《联合早报》精选活动、客制化新闻网页菜单权限（即将推出）、优先报名所有早报活动、抽奖和专享优惠。“会员”福利包括：早报精选内容、精选抽奖、专享折扣、精选活动和新闻电邮。

配合明年早报百年报庆，从本月起到明年9月，“早报俱乐部”将进行每月一次的抽奖活动。中欧航旅、海底捞、滨海湾花园、玲子传媒、友联书局、贡茶等多个优质活动伙伴都献上丰富好礼。

本月有100份由中欧航旅提供的柬埔寨、泰国旅游配套供赢取。明年1月除了有限量的早报百年报庆精美红包封外，接下来几个月，会员也有机会赢取近百份海底捞30元礼券、滨海湾花园花穹门票、玲子传媒18元书券和友联书局20%折扣券等。

所有参加每月抽奖的会员，也会自动被纳入明年9月的大抽奖。9月百年报庆大抽奖将送出更丰富的礼品，如四人云顶梦号豪华游轮皇宫套房配套（价值近8000元）、三天两夜福康宁酒店住宿、200元荣华消费礼券、电子科技配件、超市礼券等。

明年1月起，早报俱乐部也会举行一系列精彩活动，如农历新年干粮海味年货采购团、农历新年午宴、与特需人士一同做农历新年手工、早报投资讲座和贺岁片放映会，欢迎会员踊跃参加。

读者即日起可更新早报应用，只要打开应用后点击页面右上角的礼盒符号，或直接上网bit.ly/ZaobaoClub就可了解早报俱乐部的最新详情。

若不清楚如何核查会员身份，可在办公时间内拨打热线电话63191800向客服人员求助。

通过报贩订阅《联合早报》报纸的读者，也请拨打同样的热线电话，客服人员将协助把订阅账号转成直接向新报业媒体订阅，让订户也可享有VIP会员的福利（不包括数码功能福利）。