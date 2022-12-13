百年庆每月百份好礼回馈读者 早报俱乐部本月送100份柬泰游配套

中欧航旅提供了六种旅游配套供读者赢取，早报俱乐部会员可依据自己的喜好、空挡选择适合的天数、行程与出发日期。报名抽奖时，会员必须选择至少三个自己心仪的配套，被抽中的读者将随机获配其中一个所选择的配套。

配合《联合早报》百年报庆，早报俱乐部每月将送出百份好礼回馈读者。12月份打头阵的好礼是由中欧航旅所赞助的50对（共100份）各价值1100元以上的柬埔寨、泰国双国旅游配套。

早报俱乐部的会员即日起就可参加抽奖活动，趁12月的学校假期和1月份探访柬埔寨与泰国。

六种旅游配套供赢取

中欧航旅提供了六个旅游配套供读者赢取，俱乐部会员可依据自己的喜好、空挡选择适合的天数、行程与出发日期。报名抽奖时，会员必须选择至少三个自己心仪的配套，被抽中的读者将随机获配其中一个所选择的配套。

中欧航旅送出的旅游配套行程主要围绕着柬埔寨暹粒吴哥窟、金边和泰国曼谷。

柬埔寨的吴哥窟被列为世界七大奇景之一，中欧航旅所赞助的100份旅游配套中，其中一团会带领读者去参观吴哥窟。（照片由中欧航旅提供）

暹粒吴哥窟是世界上最大的寺庙建筑群。这个被列入世界文化遗产，并列为“世界七大奇景”的建筑既雄峻又有精细的浮雕，是印度教与佛教信仰的艺术极致。吴哥窟的造型已作为柬埔寨的国家标志，并成为国旗的图案。

除了历史文化丰富的吴哥窟之外，对于那些比较喜欢城市旅游的，也有游柬埔寨的首都，金边的行程。

金边虽是一个繁华的都市中心，但是它也云集众多名胜古迹，比如金边皇宫，国家博物馆，乌那隆寺等。

参加游柬埔寨与泰国旅游配套的读者，都将乘搭最新的柬埔寨航空的A320飞机。刚刚在12月2日从金边国际机场抵达新加坡的柬埔寨航空，采用配备最新的A320客机，客机上包括全套服务和餐饮，中欧航旅也将在每周五包机前往暹粒的航班。

旅游配套的双国游行程，也让得奖的早报俱乐部会员有机会游曼谷的热闹景点，包括丹嫩沙朵水上市场，湄公火车市场，树中庙和拉羞达火车夜市。

中欧航旅为那些到访金边的早报俱乐部会员安排住宿超豪华的五星级酒店—金界豪华娱乐城。

拥有东方拉斯维加斯之称的金界豪华娱乐城是世界级综合度假酒店，里面有免税购物中心、世界豪华水疗、现场乐队等。其他的酒店也是4星级以上，不仅环境优美，设施也齐全。

以下是中欧航旅即将送出的旅行配套：

1）3天2夜金界豪华娱乐城圣诞倒数周末配套【10份】

出发日期：2022年12月23日

双人配套，一人588元*

包含1份早餐、1份晚餐

2）6天特别配套：暹粒吴哥窟和金边市/金界酒店及娱乐城【10份】

出发日期：2022年12月23日

双人配套，一人888元*

行程包括5顿早餐、2顿午餐和2顿晚餐，其他的餐食自费

3）5天4夜泰国、柬埔寨—曼谷游+金界豪华娱乐城迎接新年游【5份】

出发日期：2022年12月28日

双人配套，一人838元*

3晚曼谷、1晚金边

包括3顿早餐、1顿午餐和1顿晚餐

4）6天5夜泰国、柬埔寨农历新年配套——曼谷+金界豪华娱乐城迎接兔年【5份】

出发日期：2023年1月20日

双人配套，一人938元*

3晚曼谷、2晚金边

包括4顿早餐，1顿午餐和1顿晚餐

5）6天柬埔寨农历新年配套—金界豪华娱乐城，城市游与自由游【10份】

出发日期：2023年1月20日

双人配套，一人838元*

包含4顿早餐和1顿晚餐

6）8天柬埔寨农历新年配套—金界豪华娱乐城，城市游与自由游【10份】

出发日期：2023年1月22日

双人配套，一人938元*

包含6顿早餐和1顿晚餐

如何参加？

点击https://bit.ly/ZBClub12tour登录早报俱乐部会员账号（mySPH账号），选择其中三个心仪并能参加的配套，再填写个人资料。

活动截止日期是12月16日（星期五）晚上11时59分，50名幸运的早报俱乐部会员将最迟在12月19日（星期一）获电邮通知。

没有会员账号？

点击“报名参加”后，可1）直接通过google或facebook登入mySPH，或2）点击“马上注册”，注册一个免费的mySPH账号。