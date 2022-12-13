赖发扬秉持着零废弃理念，他坚持不用化学染料来制作新物品，而是要求参与工作坊的民众，自带旧衣物，通过蓝染赋予这些旧物新生命。

赖发扬（29岁）对日本传统的湛蓝染色工艺深深着迷，还为此辞职，到日本学习这门手艺两年。回到新加坡后，他办工作坊将日本蓝染介绍给更多人。

他和日本蓝染是偶然相遇，却一见钟情。

有一次，他参加了日本蓝染工匠在本地举办的工作坊，发现布料经天然靛蓝染料着色后，色彩就像夜空一般迷人。

“那片蓝色布料让我想起服役时，到德国受训看到的夜空。我是学服装设计的，我当时就决定要专研这门传统手艺，所以每个假期，我都会到日本当志工学习。”

2018年，赖发扬在日本德岛县认识的一名蓝染工匠，设立了个人的工作室。他便辞去空服员的工作，前往德岛县，为这名工匠工作，全心投入在蓝染工艺。

德岛县是日本天然靛蓝染料的主要产地。

赖发扬在那里的工作包括种植靛蓝植物、收割后进行发酵和提取染料等。

在德岛县生活期间，他也收获了环保信念。

他走访了世界上首个零废弃城镇——上胜。这个小镇早在2003年就把回收垃圾细分成45种，目标是回收和再循环使用所有废弃物。

“这个小镇的理念让我深受启发，我也很佩服那里的居民。

他们从最初的抗拒，到慢慢接受，逐渐把零废弃变成了生活习惯。”

创办蓝染工作坊 实践零废弃理念

赖发扬两年前回国后，创立了蓝染工艺工作坊，希望和更多本地民众分享这个工艺。

秉持着零废弃理念，他坚持不用化学染料来制作新物品，而是要求参与工作坊的民众自带旧衣物，通过蓝染赋予这些旧物新生命。

目前，赖发扬在本地一家农场尝试种植靛蓝植物，希望有朝一日能用自栽的植物提取染料，给布料上色。