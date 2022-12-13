索咳药水被拒 男子骚扰诊所

为取得咳嗽药水，男子一再到义顺的一家诊所骚扰，医生不堪其扰，两个小时内5次报警。

48岁的林庆兴（音译）星期一（12月12日）承认一项擅闯罪和一项蓄意伤人阻碍公务员执行公务的罪行后，被判坐牢4个月又1周。

调查揭露，被告在今年10月27日上午11时30分到义顺5道第101座的仁人医务所“求诊”，主要是为了购买咳嗽药水。医生为他进行检查，判定他没有病，因此拒绝给他咳嗽药水。

被告离开诊所后在附近徘徊，不久后又回到诊所与病人和职员聊天。医生指他说话太大声影响工作，请他离开。不料，被告过一阵子再次回到诊所，医生因此报警。

当警察抵达时，被告已经离开，但当警察离开后，被告又再次出现，医生也再次报警。警方后来在附近找到被告，警告他不得再回到诊所。

虽然被告答应，但又再次到诊所骚扰，并在警方抵达前不见踪影。

也涉骚扰前女友

同天下午4时15分，警方又接到另一名男子的来电，指被告是他姑姑的前男友，到他们家骚扰，还企图打开走廊的窗户探进屋内。

被告称希望跟前女友聊一聊所以才找上门，但前女友的母亲叫他走，他就跑到楼梯间坐。

警方在接获报案后上门，见被告似乎喝醉了坐在楼梯间睡觉。调查后，警方发现被告也涉及骚扰诊所，将他逮捕。

完整报道，请翻阅2022年12月13日的《新明日报》。