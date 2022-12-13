汽车公路狂飙遭起底 路税过期罚单未缴

一辆福士伟根汽车在快速公路狂飙还使用紧急车道超车，有网友搜索汽车背景，发现它不仅路税过期，还有多张违例停车罚单未缴。

脸书网页SG Road Vigilante星期一（12月12日）发贴文指，一辆福士伟根汽车被网民发现路税过期还在快速公路行驶，贴出视频佐证。

贴文指出，该辆车于12月10日凌晨4时25分，在实里达快速公路鲁莽驾驶，使用最左边的紧急车道超车。

根据视频，当时福士伟根的车速极快，迅速超过前方的车辆，这一幕遭后方车辆的行车记录器拍下。

该车主行径猖狂，有网友事后进一步调查，发现这辆福士伟根的路税在今年12月8日已经过期，而在公路上驾驶没缴交路税的车辆属违规行为。

此外，也有人搜出这辆汽车共有六张罚单还未缴费，最早的罚单从11月3日开始累积至12月2日，数额约570元。

网民纷谴责

网民谴责车主的举止，呼吁当局采取行动。

贴文引起不少网友关注，网民纷纷谴责车主的行为猖狂，网民Sam Tan希望有人将视频发送给有关当局，不应该让车主在公路上驾驶。

网民Spencer Lim也附和，希望当局能在发生车祸前采取行动，避免有人因为对方鲁莽驾驶的行径而受伤。

完整报道，请翻阅2022年12月13日的《新明日报》。