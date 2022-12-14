【2022年回顾】你我身边的小人物

2022年即将步入尾声，你身边的哪些人、哪些事，让你的2002年有所触动？《联合早报》镜头在过去一年里捕捉你我身边小人物的故事；透过早报镜头，给大家留下了温暖、欢笑、感动……一起重温他们的故事。

1. 打破刻板印象 大码美人鱼勇敢追梦

吴施燕从小因为看了动画片而有了“人鱼梦”，长大后却多次与梦想擦肩而过。“我就是无法踏出那一步，因为觉得自卑。”

冠病疫情让她察觉到人生无常，如果自己发生什么事，她会因为没去追梦而后悔。她于是联系几家开设美人鱼游泳班的学校，对方得知她是大尺码女生后，不约而同音讯全无。

原本想放弃的吴施燕，在社媒看到廖尉雯教练的美人鱼潜水视频，再次鼓起勇气联系对方。

“如果我连这一次机会都不给自己，那我还是会辜负自己的人生。”

她顺利成为学员，开始学习美人鱼潜水，更在11月底考获执照，正式成为美人鱼教练。

2. 不畏歧视眼光 天使妈妈愿当儿子翅膀

陈苑沁和丈夫庄坚的小儿子庄哲患有天使综合征（Angelman Syndrome），儿子不能说话，时常会挣扎和喊叫，在外常遭到歧视的眼光。夫妇俩却没有因此却步，依然坚持带儿子出门。

“他有权去看这个世界，我们如果可以出去，他为什么不可以？”

今年9岁的庄哲，起居生活各方面无法自理，不时还会癫痫发作。曾经有人对陈苑沁说，长痛不如短痛，要她放弃庄哲，深深伤害了她。“哪里有人跟一个妈妈讲出这种话？做妈妈的，多辛苦，还是妈妈。”

3. 精通淡米尔语 中国客工乐活小印

小印度竹脚中心旁短短一条巴弗罗路（Buffalo Road），设有好几家花摊。门面吊挂的鲜艳花串特别吸睛，其中一个摊贩的员工更成了花摊的活招牌——来自中国安徽的谢栋。

他手艺熟练，不消几分钟就编织出漂亮的花串，还能用流利的淡米尔语和顾客沟通。殊不知，十多年前来到新加坡时，谢栋连英语的一二三四五都不会念，更别说是淡米尔语。

“刚开始学淡米尔语也是挺辛苦的，好像两个不同世界的人一样。”

他是如何克服语言障碍，掌握淡米尔语？

4. 生来没左脚 他41岁用义肢跑出人生马拉松

Shariff Abdullah一出生就没有左脚，为了正常长大而装上义肢，当过清洁工，保安人员、保镖，却始终将义肢藏在长裤里。

而后因为工作需要长时间走动，左腿皮肤出现感染，本来已经不健全的左腿还得再动手术截肢，只剩下膝盖和大腿。他一度万念俱灰，却在41岁那一年一念间想通了。

此后，换上了短裤，坦然露出义肢，开始学习长跑；哪怕忍着痛、流着血，也要冲击人生马拉松。

“当你跨越42.195公里终点线的瞬间，你的生命将会改变。为什么呢？因为你已完成了属于自己人生中的马拉松。”

5. 给陌生人画素描 暖男地铁送温暖

在地铁上为陌生人画素描，再将作品送给对方，今年在TikTok走红的赖品年（＠jeffandpencil），你还记得他吗？

赖品年也在咖啡馆、公园和巴士等地方画素描送人，小小的举动温暖了画中人的心。他指出，虽然在地铁上为陌生人作画的时间很短，

“那个关系是很不一样的；尤其因为他们是陌生人，一个陌生人给你这样的回馈，你会觉得更特别。”

6. 呵护土壤24年 有机农夫告别“萤火虫”

人称“蔡爸爸”的蔡建静是“萤火虫健康蔬菜农场”（Fire Flies Health Farm）的创办人。在“有机”的概念未盛行以前，他本着对土地和人类健康的关怀，把经营了13年的传统农场改为有机农耕。

“说改就改”的念头可以一瞬间决定下来，但对遵循自然农耕法的有机农场而言，却需要花很长一段时间养土。

萤火虫健康蔬菜农场是蔡建静（左一）的梦想，也凝聚了一家人的爱。左二起为女儿蔡晓熹、太太蔡来玉、幼子蔡佑钊和长子蔡念昆。（档案照片）

蔡爸爸的女儿蔡晓熹早前接受《联合早报》访问时说，农场从那时起没有盈利，每次提到起价，家里就像发生世界大战一样，爸爸总会强烈反对，所以价格多年来只稍微上调了两次。

“我不知道一个人的坚持和梦想能带他走得多远，我只知道这条路走得很辛苦。他把公积金保险金都投入了农场，他就是这么坚定这么愿意为农场付出一切。”

由于土地租约到期，“萤火虫”在今年8月22日走入历史，蔡爸爸与呵护了24年的土壤告别。

7. 初见亦是永别 但愿你走好

冯月凤是一名专门服务临终病患的义工，加入HCA慈怀护理的义工团队三年。这三年来，她无数次随HCA护士一起到临终病患的家中为患者擦拭身体、洗头、理发、按摩等等，让病患可以无痛楚、更舒服地走完人生最后一程。

“与每一位病患相遇都是一种缘分。即使这缘分很短暂，我依然很珍惜这几个小时，也希望能让他们舒舒服服地走完最后一程。”

2019年以来，冯月凤已相继送别19名临终病患，让她对于生死有了另一重领悟：“我们来到这边，让他们很舒服，在临终的时候可以不用这么痛地离开人世间，我觉得很有意义”。

8. 百岁抗日机师 见证本地民航历史

何永道曾在二战时期当上了中国空军飞行员，加入“飞虎队”抗击日本。他把任务视为使命，即使所驾驶的飞机遭敌军的炮火擦过，也毫无畏惧。

“没有焦虑，没有畏惧，没有对死亡的恐惧。终于能够与入侵者正面交战的满足感充塞了我。我仿似脱胎换骨。全然无畏无惧”

战后，他来到马来亚加入民航，参与创建现在的新加坡航空公司，并出任新航第一任首席机长，16年里为新加坡培养出数百名机师。

相较于抗战的时光，一般人或许会觉得他后半段的民航人生显得平淡。其实，何永道跟着新航从50年代一路走来，历经去殖民化的努力，也见证公司的起飞，这段记忆同样珍贵。

你的身边是否也有像他们这样的小人物？轻轻抬起头，让视线从手机荧幕移向四周，抱持对美与善的开放心态，或许你也能发现原本被忽略的人、事、物。