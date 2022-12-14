冲水还不够！不盖马桶盖细菌满天飞

美国研究显示，如厕后没盖上马桶盖就冲水，水珠微粒会以超过每秒2米的速度喷溅，短短8秒就可飞射到马桶上方1.5米的位置。换言之，藏在水珠里，肉眼看不到的病菌细菌等微生物，可以飞到接近成年人的高度。

在流感、冠病等病毒满天飞的季节，这尤其值得我们关注。

美国科罗拉多大学波德分校（University of Colorado Boulder）工程系教授约翰·克里马尔蒂（John Crimaldi）和团队用摄像机捕捉马桶冲水瞬间的画面，并借助绿激光照射，让肉眼难以目测的微粒更显而易见。

录像画面显示，荧光绿的气溶胶颗粒（aerosol）先是往上喷射，接着更细微的微粒悬浮在空中并扩散开来。

这项研究成果12月8日发表在网络科学期刊《科学报告》。

报告指出，在没盖马桶盖的情况下冲水，气溶胶会以每秒超过2米的速度射出，短短八秒内就可喷射到马桶上方1.5米高。较大的颗粒会在几秒内降落在表面，较小的气溶胶则会悬浮在空中。

冲水反而将脏污喷溅

Crimaldi指出：“冲水的目的是要把脏污从马桶去除，但反倒把脏污往上喷。”

这不禁让人担心，潜藏在马桶内或马桶水里的细菌和病原体，恐怕会经马桶一冲四处扩散。美国内布拉斯加大学林肯分校（University of Nebraska）医学院病理和微生物学副教授乔舒亚·桑塔比亚（Joshua Santarpia）接受美国媒体访问时指出，从马桶喷溅出的颗粒可能带有微生物。

他说：“实际上，在大多数情况下，要证明（疾病的）传播方式是非常困难的，更不用说来源。”

勤洗手有助于保持个人卫生。（图/Pixabay）

洗手还不够？

大肠杆菌（E. coli）、诺罗病毒（norovirus）、沙门氏菌（Salmonella）等病原体都可能潜藏在人体的排泄物当中。

我们从小就被灌输如厕后要把手洗干净，除了卫生，也是为了洗去细菌和病原体。

不过，现在看来，如厕后彻底洗手或许还不足够。冲水前，记得先放下马桶盖，避免微粒四溅。若遇到不设盖或盖子坏掉的马桶，按下冲水键后尽量站远一点，或马上走出厕所隔间。

专家：戴口罩上公厕

专家指出，戴口罩上公厕也能起着保护的作用。（图/Pixabay）

盖上马桶盖冲水非万无一失。美国物理学会2021年发布于的报告指出，盖上马桶盖能减少冲水所喷溅的微粒量，但无法完全剔除。

桑塔比亚副教授建议人们在上公厕时可戴上口罩。“在公厕这样的密闭空间内，空气替换率可高可低。戴口罩上公厕可对人与人之间的气溶胶传播起着保护作用，也可对冲水所产生的潜在传染性气溶胶起着防护作用。”

勤洗手、盖马桶盖冲水及戴口罩上公厕，在一定程度上都可保护我们。但回到问题症结，厕所的设计也值得关注。克里马尔蒂教授希望这项研究结果能帮人们重新思考厕所的设计、通风系统和消毒方法。