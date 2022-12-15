通过四大新战略 八个新工作类型 食品制造业中短期创2500就业机会

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生指出，在推出产业转型蓝图和工作转型指南后，食品制造业预计可在中短期内创造约2500个新就业机会，而新职位将能协助业者使用更多工具，提升效率和生产力，并提高食品的质量和安全。

更新版的食品制造业工作转型蓝图为这个行业找出八个新工作类型，一些现有职位也得提升技能，预计中短期内可创造2500个新就业机会。

另外，食品制造产业转型蓝图也更新，提出四大新战略，以便将新加坡打造成可信赖的食品与营养领导者，吸引优质品牌以本地为基地，进军亚洲。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期三（12月14日）参观老字号点心制造商新美兴（Sin Mui Heng）位于勿洛的新工厂后，正式推介工作转型指南（Jobs Transformation Map）和产业转型蓝图（Industry Transformation Map），推动本地食品制造业未来的发展战略。

由人力部、新加坡企业发展局和劳动力发展局制定的工作转型指南阐述行业的趋势，协助雇主配合产业转型，让雇员具备必要的技能和提供新工作机会。

指南中提到，未来五年，食品制造业的22个职位中，有近四分之一会发生变化，须重新设计，扩充职能或职责。这些职位包括生产操作员、维护技工、生产督工，以及品质管理技工。相关员工可能要学习工序改善、风险管理和客户行为分析等新技能。

其他职位虽然变化不大，但也须提升员工技能，确保他们在转型过程中采用更多自动化和数码化流程，跟上时代步伐。

该行业也可能出现八个新职位，需让现有员工提升技能或聘请新人。这包括新兴食品技术服务经理、自动化工程师、食品技术专家、可持续发展经理、数据分析师，以及制程工程师等专业人士、经理、执行人员和技师（PMET）相关工作。

陈诗龙接受媒体访问时指出，在推出产业转型蓝图和工作转型指南后，食品制造业预计可在中短期内创造约2500个新就业机会，这在冠病疫情后是非常显著的，而新职位将能协助业者使用更多工具，提升效率和生产力，也能提高食品的质量和安全。

推出产业转型蓝图后 食品制造业成果显著

企发局、劳发局和精深技能发展局等政府机构以及全国职工总会等合作伙伴，会继续支持更多公司根据转型指南来重新设计工作岗位，以及进行再培训和提升员工技能。例如，公司可通过职业转换计划让员工转做重新设计或新兴的职位，尤其在食品创新和自动化等领域。

由企发局、业界以及其他政府机构共同制定的2025年食品制造产业转型蓝图是建立在2016年推出的产业转型蓝图之上，当时蓝图的四大策略分别为国际化、创新、数码化和生产力，以及培训人才。

自从产业转型蓝图推出以来，食品制造行业已取得显著成果，2016年至2019年国内出口年增长率达3.3％，业者也推出了650个创新产品，以及将近480个自动化和卓越运营的项目。

随着亚洲消费主义崛起，以及对可持续发展的重视让消费者对替代蛋白质的需求增长，这将继续推动这个领域增长和转型，2025蓝图因此专注于四个新战略来支持这一增长和转型。

这四个战略分别是：一、通过国际化和创新来培养本地领头企业；二、提升新加坡作为区域食品业枢纽的吸引力；三、建立坚韧和可持续发展的企业；四、促进劳动队伍转型，为本地员工打造高质量的工作。

陈诗龙呼吁企业和雇员利用产业转型蓝图和工作转型指南中的资源为未来做准备，政府也将与商会、商团和工会合作，为他们提供支持。