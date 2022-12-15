中国大陆香港放宽防疫限制 业者：我国旅游业明年有望恢复正常

入境我国的国际旅客，过去两个月基本持平，受访业者相信随着中国大陆、香港等更多地区放宽防疫限制，我国旅游业明年有望恢复正常。

上个月的入境国际旅客人次为81万6254，比10月的81万6758略少504人次。

欧美假期（EU Holidays）董事黄耀雄说，10月是入境高峰期，有许多国际会议、商务会议等活动，“11月能基本持平，其实算不错了。”

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平说，今年9月底至10月初，许多游客因一级方程式赛车新加坡夜间赛（F1）到访我国，11月的旅客人次稍微下跌，并不让人感到意外。

“即使在疫情前，最高旅客人次也是在12月而非11月。许多国家已迎接旅客重返，所以11月的入境人次比10月略少500人，还是让人感到欣慰。”

我国四大客源国依次为 印尼印度马来西亚澳洲

新加坡旅游局官网数据显示，新加坡的四大客源国依次为印度尼西亚、印度、马来西亚和澳大利亚，而印尼已持续八个月为最大的客源国。

今年首11个月，来自印尼的旅客为90万6900人次，印度61万2300、马来西亚49万5470、澳大利亚47万6480。

在冠病疫情暴发前，中国是我国最大的旅客来源地，2019年的访客达363万人次。但是近三年来，疫情导致访客急速下跌，今年首11个月仅11万1180人次。

香港从星期三（14日）起进一步放宽入境隔离限制，旅游业咨询公司MasterConsult Services总裁邱武全说，这是“积极发展”。

“每个地区和国家都有自己（开放）的时间表，香港和中国大陆的开放对本区域旅游业发挥效力，对今年较早时逐步复苏的旅游业带来更多动力，世界各地都很欢迎这个强大的出境潜能。”

黄耀雄指出，中国开放能为新加坡入境旅游注入极大生机，“尤其是新加坡的防疫措施在中国境内颇为出名，相信会吸引不少中国人前来。”

他认为本地旅游业有望于明年恢复正常，“我们的出境旅游已恢复到疫情前的水平，新年期间的旅游团也卖得不错。”

义安理工学院旅游业文凭课程高级讲师詹家敏博士说，随着更多国家解除旅游限制，旅客有更多地点选择，到访人次将相应调整。

他预计从年底到农历新年，到我国旅游和探亲的访客将增加，“我期望当中国放宽条例、中国访客可自由旅行时，新加坡会受益。”

他认为，香港放宽入境限制可能对新加坡构成竞争，“但也可能对新加坡有帮助，让新加坡成为打算到本区域多个城市旅行者的亚洲观光地之一。”

《联合早报》上网查询，本周往返香港的新航机票介于950至1200元，国泰航空为900至1200元，酷航介于600至900元。

大通旅游市场经理卓琼华说，再过两周学校年终假期结束，新加坡到香港的旅客虽会增加，但相信不会太多，因为多数家长已安排好其他行程。

黄正平说，新航和国泰正逐渐恢复两地航班，机票价格预计不会大幅度调高。

“环球通胀、疫情、燃油涨价和其他费用，加上飞行减排等措施，机票预计至少涨10%。我们也预测高峰期的票价会像疫情前，因需求增加而相应调高。”