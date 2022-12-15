贴新旧价格标签 日后检讨再调价 为消费税上调商家业者应对两不同

消费税明年1月1日上调一个百分点至8％。勿洛广场大众书局的书本和文具等都贴上白色和粉色两个价格标签，标出新旧价格。中药保健品连锁零售商正中平则会进行产品价格检讨时，再把消费税上调考虑在内。

商家业者紧锣密鼓为消费税上调做准备，有的贴上两个价格标签，有的打算日后进行产品价格检讨时，再一次过调整价格。

消费税明年1月1日上调一个百分点至8％，2024年1月1日再调高到9％。

消费税注册企业须标出含消费税的价格，消费者看到的价格就是最终价格。这意味着，商家须从明年1月1日起标示含8％消费税的价格，如果来不及连夜切换，可标出两个价格，一个是旧价格，一个是新价格。

记者星期天（12月11日）在勿洛广场的大众书局看到，书本和文具等都贴上两个价格标签，一个是白的，一个是粉色的。

书局员工说，白色的标签是现有价格，粉红色的标签是明年消费税上调后的新价格。这是为方便员工到时更新价格，也方便顾客比较新旧价格。

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相较1%消费税调整 汇率和通胀波动更大

中药和保健品连锁零售商正中平董事彭桂山则说，公司会在进行产品价格检讨时，再一并把消费税上调考虑在内，不会单为了消费税上涨一个百分点而调整所有产品价格。

“汇率和通胀近来的波动很大，涨幅可达几个百分点。相较之下，消费税从7％上涨到8％的价格变化不是很大，要为这一个百分点做调整也很难。”

经营冷藏公司（Cold Storage）、巨人超市（Giant）和7-11便利店等业务的DFI零售集团说，集团已开始为消费税上调做准备，例如为电子货架标签进行编程、生产价格标签，以及探讨如何安排员工等，确保集团有足够的资源调整。集团旗下的电商平台也会反映新价格。

另外，明年1月1日起，本地消费者向注册消费税的供应商购买低价商品，通过空运或邮寄方式进口到新加坡时，须支付消费税。这包括任何价值不超过400元、在网上直接向卖家、或是通过电商平台或转运方购买的物品。

目前，为方便商品在我国边境清关，价值不超过400元的商品空运或邮寄进口可免付消费税。通过陆运和海运入口的商品，无论价格多少都须付消费税。

电商平台Shopee发言人说，为方便消费者购物，平台上的所有产品价格到时都已含消费税。农历新年期间，平台将推出8％消费税回赠（cashback）礼券和新年促销。

明年1月1日起，Shopee会在海外卖家于卖家中心标注的卖价和运输费用上添加8％的消费税。平台会计算、收集，再根据现行汇率，把消费税直接汇给新加坡有关当局。

问及即将生效的消费税调整会如何影响电商生意，快递业者Qxpress负责人涂家林说，过去两个月，已有三到五个海外卖家咨询公司，有意使用公司的仓储物流中心，从海外卖家转成本地卖家。

网购低价品须付消费税 海外卖家生意或受影响

他解释，要是网购低价商品也得付消费税，海外卖家的生意可能受影响。“他们要是直接把一批货出口到本地，虽然得承担相关税务，但可以通过之后的产品定价赚回这些成本。这么一来，他们或能保住更多生意，且作为本地卖家，他们还能提供售后服务等，这些都是受消费者青睐的。”